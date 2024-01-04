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健康
2024-01-04 16:50:00

流感針預約｜8類人士免費接種季節性流感疫苗

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流感針預約｜8類人士免費接種季節性流感疫苗 附地址（am730製圖）

流感針預約｜8類人士免費接種季節性流感疫苗 附地址（am730製圖）

2023/24疫苗接種計劃

每年一月至四月都是冬季流感高峰期，夏季流感高峰期則在七月至八月間出現。季節性流感是由人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染，病毒主要分為三種類型：甲型、乙型和丙型，嚴重可出現併發症導致死亡。2023/24年度季節性流感「疫苗資助計劃」現已展開，而「政府防疫注射計劃」亦正為指定群組提供免費疫苗接種。

流感症狀

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。病毒潛伏期大約為一至四天，一般會在二至七天內自行痊癒。流感症狀可包括：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，亦可能出現嘔吐和腹瀉等徵狀。

而咳嗽會是比較明顯和嚴重的病徵，並會持續一段時間，其他病徵一般會在五至七天內逐漸減退。若身體免疫力較低的人士、小童或長者一旦染上流感，有可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，嚴重甚至會死亡。

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流感針預約｜八類人士可獲免費接種流感疫苗

接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法。由於人體在接種疫苗後，需要大約兩星期產生抗體。現時有八類高危人士可獲免費疫苗接種，包括：

1.孕婦

領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書的孕婦，可到母嬰健康院或醫院的產前專科門診接種疫苗。

2. 居於護理院舍的人士

衞生署安排註冊醫生到診院舍，為居住於安老院舍及殘疾人士院舍的院友注射疫苗。

3. 50歲或以上並合資格人士

50歲至未滿65歲，同時領取綜援或持有有效減免證明書之人士，可到醫管局選定普通科門診診所接種。而65歲或以上的香港居民，可到醫管局選定普通科門診診所，及衞生署14間指定長者健康中心接種疫苗。

流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖） 流感針預約｜衞生署14間指定長者健康中心地址及注意事項（am730製圖）

流感針預約｜八類人士可獲免費接種流感疫苗

4. 長期健康問題的人士

未滿65歲領取綜援或持有有效減免證明書，有高風險情況，並屬於指定公營診所的現有病人或接受服務人士，可到醫管局專科門診診所、選定普通科門診診所、衞生署胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所接種。

領取傷殘津貼並屬於指定公營診所的現有病人，可到專科門診診所、醫院、選定普通科門診診所、衞生署的母嬰健康院、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所接種疫苗。

18歲至未滿50歲領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」，並屬於指定公營診所的現有病人，可到專科門診診所、醫院、 選定普通科門診診所、衞生署的胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所接種。

衞生署會會與智障人士服務機構聯絡，安排註冊醫生到診，為受服務之人士接種疫苗。有高風險情況或需要長期服用亞士匹林的兒科門診病人，可到專科門診診所接種。而有高風險情況的醫管局住院病人，則會在醫院接受疫苗注射。

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流感針預約｜八類人士可獲免費接種流感疫苗

5. 醫護人員

相關機構會安排在衞生署、醫管局、護理院舍、留宿幼兒中心或其他政府部門工作的醫護人員接受疫苗注射。

6. 6 個月至未滿18歲的兒童及青少年

大部分兒童及青少年可透過疫苗外展接種隊到校接種疫苗，視乎學校有否參與該計劃。此外，若兒童及青少年來自綜援家庭或持有有效減免證明書，可到醫管局選定普通科門診診所，或母嬰健康院，或學生健康服務中心接種疫苗。

7. 家禽業從業員

家禽業從業員或須從事屠宰家禽的人員，可通過相關機構進行內部安排，再到選定普通科門診診接受疫苗接種服務。

8.從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

可通過相關機構進行內部安排，再到選定普通科門診診接受疫苗接種服務。

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