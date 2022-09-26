流感隨時大爆發 幼兒接種疫苗減併發症

自2020年起大家都將焦點放於新冠疫情，往往忽視了流感。以英國為例，流感疫苗接種率下降，加上當地已解除口罩令及社交距離措施，令流感個案大幅上升，比新冠疫情前更嚴重。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅教授估計，本港今年冬季會有流感大爆發，呼籲兒童應盡快接種流感疫苗。 至於本港情況，由於去年嚴謹的防疫措施，未出現大規模流感爆發，意味群體免疫力有所下降，有可能如澳洲般提早出現流感爆發，個案數字比過往更多；孔繁毅續指，「本港局部放寬出入境限制，無論港人到外地旅遊，或外地人來港，均可能輸入不少流感個案；加上抗疫近3年可能出現抗疫疲勞，都令本港流感爆發風險上升。」

幼童易有重症 兒童屬流感高風險群組，當中1至5歲幼童更甚，他們散播流感病毒數量及時間都比較年長兒童多和長，而且衛生習慣仍在學習中，令病毒容易於幼稚園中傳播，而偏偏他們的抗藥性較大。孔繁毅指，「過去數年兒童沒有接觸過流感病毒，尤其幼童，一旦接觸便可能出現重症或併發症，因此接種流感疫苗是他們預防流感的最佳方法。」 學生哭鬧為一大挑戰 香港幼兒教育人員協會早前調查幼稚園及學校接種流感疫苗情況，收到逾150份有效回覆，會長周慧珍發表結果，「有67%學校曾安排學生在校內接種流感疫苗，當中最大挑戰是學生哭鬧及難以安排時間及人手，而有一半學校希望可選擇噴鼻式疫苗，原因是可減少學生哭鬧、方便及減省時間。若政府可提供噴鼻式疫苗，有65%學校會提升安排接種意願。」 陳瑞祺(喇沙)小學校長鄔淑賢建議，簡化到校接種或安排巴士到疫苗接種中心的程序、集中接種日於周五以避免學生接種後發燒而缺課、定時更新提供疫苗接種的醫生或診所資訊，都有助學校更完善地為學童接種疫苗。