流感高峰將至 醫生建議「左流右新」同時接種流感、新冠疫苗

流行性感冒(流感)即將迎來冬季高峰期，適逢衛生署衛生防護中心宣布新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時接種，有醫生建議可於預約接種新冠疫苗時，同時「左流右新」接種流感疫苗，及早得到保護力，應對兩種病毒。

流感或大爆發

流感每年夏季及冬季都是高峰期，由於過去兩年大家都有戴口罩，而且不能外遊，感染流感的個案有所減少。尚至醫療醫務副總監、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，「可是，隨疫情漸趨緩和，大家的防疫心態開始放鬆，約朋友飯局又或已預訂機票外遊，加上市民對流感病毒減少接觸之下群體免疫、流感免疫記憶均下降，因此今個冬季隨時流感大爆發。」