流感高峰將至 醫生建議「左流右新」同時接種流感、新冠疫苗

流行性感冒(流感)即將迎來冬季高峰期，適逢衛生署衛生防護中心宣布新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時接種，有醫生建議可於預約接種新冠疫苗時，同時「左流右新」接種流感疫苗，及早得到保護力，應對兩種病毒。
流感或大爆發
流感每年夏季及冬季都是高峰期，由於過去兩年大家都有戴口罩，而且不能外遊，感染流感的個案有所減少。尚至醫療醫務副總監、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，「可是，隨疫情漸趨緩和，大家的防疫心態開始放鬆，約朋友飯局又或已預訂機票外遊，加上市民對流感病毒減少接觸之下群體免疫、流感免疫記憶均下降，因此今個冬季隨時流感大爆發。」
可致嚴重併發症
尚至醫療醫務總監、外科專科醫生郭寶賢續指，過往每年流感高峰期影響不少人，雖然未致醫療服務崩潰，但亦有重症個案，若本身屬長期病患的話亦可能令病情惡化，值得留意。小朋友亦是要注意的高危群組，因為戴口罩令日常接觸而刺激到免疫系統的機會減少，當一接觸到流感病毒，則情況可能變得較嚴重。」流感可以引起嚴重併發症，例如肺炎、腦炎、心肌炎、心包炎等，甚至導致死亡。
可預約同時接種
目前長者、兒童新冠疫苗接種率相對較低，郭寶賢建議相關人士預約接種新冠疫苗時，可以同時同場接種流感疫苗，以得到雙重保障，「同時接種新冠疫苗及流感疫苗並不影響兩種疫苗之免疫原性及安全性，小童和長者都可放心接種。」年齡介乎個月至未滿12歲的兒童或12歲以上小學生，50歲或以上人士等合符政府資助計劃者，可免費同時接種這兩種疫苗，即日起可透過政府網站預約。