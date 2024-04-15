流感高峰期容易病？中醫指出赤芝有效補五臟強免疫抗病入侵 助心血管健康

臨近流感高峰期，早晚溫差大，無論是免疫力強或弱的人，都會容易染病。在這段時期內，病毒會比平時活躍起來，人體免疫系統會隨之而失平衡。由於免疫力是人體自身的防禦機制，主要作用是識別及處理衰老、損傷、死亡、變性的自身細胞、病毒感染細胞及外來病原。當免疫功能過低使人體不能及時清除有害物質，容易受到各種細菌、病毒、真菌感染的入侵，因此增強抵抗力非常重要。

中醫指出靈芝性質平和 可達免疫調節之功效

註冊中醫師梁頌婗指出根據《中國藥典》記載「靈芝歸心、肺、肝、腎經」，即靈芝（赤芝）可以改善心臟、肺、肝、腎四臟功能；加上現代動物研究發現靈芝性”微溫”、可促進機體的運化，增加機體能量代謝，起“健脾”作用，脾胃功能得到改善，營養吸收好，有助增強體質。綜合來說，赤芝有效補五臟。而且中醫理論認為：“肺為氣之主”、“衛氣通於肺”，肺氣虛弱、衛外不固，外邪易襲，易受氣候變化影響而多見怕風、常易感冒。靈芝入肺經，提升肺氣，有助抗病入侵。《神農本草經》謂：“赤芝主胸中結、益心氣，補中增智慧，不忘，久食，輕身不老，延年神仙＂靈芝可補心氣、亦可安神；配合現代研究說明，可降低心血管問題風險，亦可改善失眠。此外，靈芝孢子粉能夠發揮良好的免疫調節作用，對細胞免疫（非特異性免疫）和體液免疫（特異性免疫）功能均擁有恢復作用，在免疫功能學調節中有較好的應用價值。