流感高峰期｜洗手你洗對了嗎？　一文教你有效消毒雙手

細菌無處不在，尤其現在正值流感高峰期，大家真的要勤洗手、保持個人衛生！但是怎樣洗才能有效消毒雙手、和細菌病毒說拜拜？繼續閱讀，了解方法！
殺菌洗手液真的更有效殺菌？
市面上有很多洗手液都標榜備有抗菌功效，能有效殺滅細菌、幫助預防疾病傳播；消委會曾就各洗手液的消毒功效進行測試。測試發現雖然部分標榜具殺菌的洗手液的確添加了消毒成分，但是由於成分需要配合濃度和時間才能發揮作用；故此，在短暫的洗手過程裡未必能夠完全發揮其產品的滅菌作用。
泡泡越多越洗得乾淨？
市場上的洗手液類型繁多，有一按就能擠出泡沫的，也有傳統款式的洗手液。有傳民泡泡越多洗淨力越高；但其實泡沫泵頭只是在洗手液經過泵頭的過程注入大量空氣而產生泡沫，並沒有真的洗得比較乾淨的說法。
泡沫泵頭的設計能縮短搓揉雙手的時間，故此有影響消費者使用產品的效果；另外，但若以重量計算，這款式的產品可能泵出的洗手液分量會比傳統款式的泵頭少。同時，若洗手液搓洗時間過短也會影響除菌表現。
有效洗手這樣做！
要有效洗手除了選用殺菌效能表現好的洗手液，也要配合對的洗手方法。洗手時若水溫過高會有損皮膚，建議用室溫水或微溫水洗手就可以。若有佩戴首飾，應在洗手前除下。先沾濕雙手，後用洗手液搓揉最少20秒；要徹底搓揉整雙手，包括手指公、手腕、指縫和指甲縫隙等容易藏污納垢的位置。另外，有人工指甲或指甲過長的人士要格外細心清潔小細節。最後用清水徹底沖去掉洗手液再吹乾或抹乾雙手即可。亦建議洗淨雙手後可以塗上潤手霜，避免皮膚繃緊或乾燥。
無論是否正直流感高峰期，日常中亦應該保持個人衛生。除了佩戴口罩、保持清潔，確保雙手乾淨亦同樣重要。
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