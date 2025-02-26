流感高峰期｜洗手你洗對了嗎？　一文教你有效消毒雙手

殺菌洗手液真的更有效殺菌？

市面上有很多洗手液都標榜備有抗菌功效，能有效殺滅細菌、幫助預防疾病傳播；消委會曾就各洗手液的消毒功效進行測試。測試發現雖然部分標榜具殺菌的洗手液的確添加了消毒成分，但是由於成分需要配合濃度和時間才能發揮作用；故此，在短暫的洗手過程裡未必能夠完全發揮其產品的滅菌作用。

泡泡越多越洗得乾淨？

市場上的洗手液類型繁多，有一按就能擠出泡沫的，也有傳統款式的洗手液。有傳民泡泡越多洗淨力越高；但其實泡沫泵頭只是在洗手液經過泵頭的過程注入大量空氣而產生泡沫，並沒有真的洗得比較乾淨的說法。

泡沫泵頭的設計能縮短搓揉雙手的時間，故此有影響消費者使用產品的效果；另外，但若以重量計算，這款式的產品可能泵出的洗手液分量會比傳統款式的泵頭少。同時，若洗手液搓洗時間過短也會影響除菌表現。