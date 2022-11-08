流鼻水｜天灸治療 紓緩鼻敏感

轉天氣的日子，鼻敏感容易發作；中醫認為這是外邪侵襲、臟腑虧虛及體質問題而造成的過敏性鼻炎。註冊中醫師周嘉華表示，針對鼻敏感的治療方法可分為內服及外用。外用當中，天灸療法可以改善患者的鼻癢症狀，並提升整體生活質素。

鼻敏感多見於過敏體質，過勞體弱、作息欠佳、好食生冷，加上受過敏原刺激而發病，患者本身則常見肺、脾、腎出現氣虛，證候以虛寒為多。周嘉華指出，「中醫認為平素肺衛不固，營衛失和，會引發突發性鼻痕、打噴嚏、鼻水清浠，遇氣溫、濕度突變或致敏原時會加重症狀，於早上起床症狀特別明顯，亦有患者因鼻敏感而出現咳嗽、咽喉痛。」

天灸療法

進行天灸療法時，醫師會將辛溫藥材磨成粉末，加入薑汁調勻後敷於穴位上。藥物可以刺激穴位，令局部皮膚紅赤充血，達到溫陽，鼓動正氣、調暢氣機、宣通鼻竅和補益肺脾腎的功效。對於鼻敏感常年發作，而且症狀較嚴重的患者，周嘉華建議，天灸時可配合中醫藥辨證治療，以提高療效。

天灸一般會於每年陽氣最盛的三伏天，及寒氣最重的三九天進行。三伏天的計算為夏至後的第三及第四個庚日，以及立秋後第一個庚日；三九天則為冬至起計第九日、十八及廿七日。