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健康
2023-01-16 13:23:54

流鼻水｜小孩鼻涕多用「吸鼻器」？有呢個情況即睇醫生

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通常洗澡後、睡前，或是鼻涕量累積得太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。

通常洗澡後、睡前，或是鼻涕量累積得太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。

流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏時常見的症狀，會使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更不舒服，大人可自行將鼻涕擤出，但嬰幼兒無法做到，很容易會堵塞鼻腔，甚至引起感染和發炎導致黏膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低食慾，晚上也不易入睡。此時，若使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解不適，改善症狀。

 

電動式吸鼻器從最小吸力開始　避免傷害鼻腔黏膜

台灣食藥署說明，居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式，兩者皆屬於第一等級醫療器材。手動式吸鼻器是以手擠壓球狀氣囊產生吸力，再將軟管尖端伸入鼻孔內，將鼻涕吸引出來，體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆小量吸取，以減少吸力、降低不適感。

手動式吸鼻器

手動式吸鼻器是以手擠壓球狀氣囊產生吸力，再將軟管尖端伸入鼻孔內，將鼻涕吸引出來。

洗澡後、睡前使用 改善呼吸及睡眠品質

通常洗澡後、睡前，或是鼻涕量累積得太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血，就不建議再幫小朋友吸鼻涕，此時應該交由醫師判斷處理。

洗澡

一般洗澡後鼻涕會較易吸出。

購買吸鼻器 一認、二看、三會用

食藥署提醒，消費者在購買吸鼻器時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先「認」識該類產品是醫療器材，第二是在購買時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示，第三是使用前詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材，只要掌握以上三個小撇步，即可確保買到合法安心的醫療器材。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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