流鼻血「抬高頭」錯晒！4種狀況應該睇醫生

不少家長都教孩子流鼻血時「頭往後仰」，不過醫師提醒，血水往喉嚨灌容易嗆到甚至暈倒！

不少家長都教孩子流鼻血時「頭往後仰」，不過耳鼻喉科醫師張益豪提醒，血水往喉嚨灌容易嗆到甚至暈倒！正確為「頭往前傾」加壓才能止血。同時，若是出現4種狀況：流鼻血時間過長、出現合併症狀、總是同一個鼻道流鼻血、2歲以下，建議盡速帶就醫檢查。

正確止鼻血法

張益豪說明，以前不少長輩教小孩流鼻血時「頭往後仰」，但經過研究證實是這樣的動作錯誤的，因為血水會往喉嚨灌，容易嗆到，尤其小朋友呼吸道比較窄，嗆到呼吸道有可能暈倒！

正確方法：