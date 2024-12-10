浸大杏林心間計劃 中醫藥改善精神健康

浸大協理副校長(臨床中醫藥)、「賽馬會杏林『心』間計劃」負責人卞兆祥教授表示，不論甚麼年齡層的港人，都要面對不同的挑戰，或引起精神健康問題，例如失眠、焦慮、抑鬱等，「除了發病率高，亦與慢性疾病關係密切。」

預計服務5千人

過往調查發現，僅1.8%人因心理健康問題會向中醫求診，卞兆祥認為中醫複方與針灸對於處理輕度至重度精神障礙症狀有效而且安全，有關方面的普及有待推進。為此，浸大與新生精神康復會合作，並得到香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期3年的「賽馬會杏林『心』間計劃」，預期可服務5,000名18至65歲有輕度至中度抑鬱、焦慮和失眠的人士，希望透過計劃可以改善並促進市民的精神健康，同時建立本地中醫藥改善精神健康的臨床方案，並收集更多數據，以推廣至更多地方作臨床應用。

三層級治療方案

計劃參加者在接受治療前後，都會填寫自我評估問卷，並由中醫師作臨床評估。浸大中醫藥學院臨床部常務副主任及中醫臨床教授楊君軍續指，中醫師會從精神健康症狀、身體症狀、消化系統症狀及睡眠症狀4方面作評估，並檢查參加者舌苔、面色、脈搏等分析參加者體質，辨證論治提供三層級的治療方案，「第一層為輕度症狀人士處方草本茶包，為期6周；第二層為中度症狀者處方中藥配方，為期6周；第三層包括8周中藥治療及8周輔導服務。」