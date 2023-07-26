浸大研發創新便秘中藥 FDA批准展開臨床研究

便秘是常見的腸胃道疾病，雖然有治療方法，但效果因人而異，多達50%患者對治療不完全滿意，原因包括不良反應或者療效有限。香港浸會大學中藥創新研發中心便研發出治療慢性便秘的創新中藥，並通過美國食品及藥物管理局(FDA)審批，可以展開第一期臨床研究。

浸大協理副校長(中醫藥發展)、中醫藥學院臨床部主任、中藥創新研發中心總裁卞兆祥教授表示，便秘泛指排便不暢，徵狀包括大便次數少、乾硬、排便困難等，高達60%人口曾在12個月內出現便秘問題，更有14%人口屬慢性便秘，即症狀持續最少3個月，大大影響生活質素。

改良麻子仁丸

傳統上治療便秘，一般從調整生活方式和飲食開始，如果療效有限，便會使用瀉藥，之後再利用促進分泌劑、促進腸道蠕動劑等，惟逾半患者對現有藥物治療並不完全滿意，反映出研發治療便秘新藥的迫切性。中藥創新研發中心就將傳統中草藥古方「麻子仁丸」加以改良，製成新式中藥CDD-2101。卞兆祥續指，「我們得到了美國FDA批准可作第一期臨床測試，是首次香港研發的中草藥為本新藥，獲批於美國作臨床研究。」