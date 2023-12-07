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健康
2023-12-07 04:29:56
日報

浸大研發新藥物載體 治療阿茲海默症

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浸大研發新藥物載體 治療阿茲海默症

浸大研發新藥物載體 治療阿茲海默症

認知障礙症現時並無藥物可治愈，目前全球已有逾5,500萬人受到此症影響，預計2050年患者數目將增加一倍。浸大中醫藥學院研究團隊發現由鈎藤提取的中藥小分子「柯諾辛鹼-B」，有潛力治療認知障礙症中最常見的阿茲海默症，並研發出外泌體作為運載工具，可穿過血腦屏障，進入腦部釋放藥效。

浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏表示，認知障礙症是一種漸進性腦部疾病，患者的腦部會出現Aβ斑塊積聚、P-Tau神經原纖維纏結及神經炎症，令患者出現記憶力衰退、睡眠障礙、語言障礙，並續漸失去自理能力，為全球第三大致死的主要病因。

浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授 李敏 浸大中醫藥學院教學科研部研究助理教授 AshokIyaswamy博士

李敏(左)及浸大中醫藥學院教學科研部研究助理教授Ashok Iyaswamy博士。

柯諾辛鹼-B提升自噬功能

過往的研究發現，阿茲海默症患者及動物模型常見有自噬功能障礙，影響大腦新陳代謝，如果加強自噬的話，有助清除Aβ及P-Tau的有毒積聚物，減低阿茲海默症發病風險，及預防神經退化。李敏續指，「鈎藤的生物活性化合物柯諾辛鹼-B，可以作為神經元自噬誘導劑，有潛力用作治療阿茲海默症。」可是，還有一個關鍵問題要解決，便是如何通過大腦的保護機制——血腦屏障。

外泌體作藥物載體

為解決此問題，浸大研究團隊與芝加哥大學合作，希望透過「外泌體」作為藥物運送工具。外泌體是由細胞釋放出來的細胞外囊泡，直徑約50至100納米，可於細胞之間運送分子。透過生物工程處理而成的「Fe65-外泌體」，增強了澱粉樣蛋白前體水平較高的神經元細胞靶向性，以及與這些神經元細胞的相互作用。而澱粉樣蛋白前體水平升高，為阿茲海默症的典型特徵。

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恢復25%認知能力

研究團隊繼而將柯諾辛鹼-B載入Fe65-外泌體，形成新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」。於小鼠實驗中，發現新藥能夠提升其自噬活動，並穿過血腦屏障，將柯諾辛鹼-B傳遞至大腦，從而令累積的澱粉樣蛋白減少三成。另外，在小鼠的行為測試，包括旋轉棒測試、空曠場地測試、情境恐懼條件反射測試，以及莫里斯水迷宮測試，結果發現新藥可恢復25%認知及活動能力。

實驗亦顯示Fe65-外泌體不會對小鼠的大腦有任何毒性，李敏續指，「將來我們會繼續研究新藥的慢性毒性，若可證明安全和有療效，有希望申請開展臨床研究。」

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社交活動

預防認知障礙要從年輕開始，包括健康飲食、運動習慣、心境開朗，多參與社交活動等。

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