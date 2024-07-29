浸大研發 新方法檢測硫磺防腐劑殘留量 提升食品及中草藥安全

食品和中草藥，不時會用到硫磺熏蒸和添加亞硫酸鹽等方作防腐，但如果人體攝取過量當中的亞硫酸鹽防腐劑，或致呼吸道疾病，影響食物安全。香港浸會大學研究團隊最近研發出檢測化學標記「色氨酸磺酸鹽」的新方法，以檢測亞硫酸鹽殘留量，比傳統直接檢驗亞硫酸鹽含量更快捷準確。研究成果已發表於國際科學期刊《Food Chemistry》。

浸大中醫藥學院教學科研部助理教授許軍博士及其研究團隊，利用非標靶代謝組學方法，在經硫磺熏蒸的樣本中均鑑定出一種名為色氨酸磺酸鹽的化合物。色氨酸是在許多食物中天然存在的氨基酸，它會與亞硫酸鹽產生化學反應，產生色氨酸磺酸鹽。為證實其檢測效用，研究團隊先由市面找來50種食物作檢測，並與傳統方法比較，發現大部分檢測結果相若，而粟粉、楊桃乾、芒果乾、雪耳的色氨酸磺酸鹽檢測呈陽性，蒜頭、洋葱呈陰性；亞硫酸鹽測試卻得出相反的結果。結果顯示，對於本身含有硫化合物的食品，色氨酸磺酸鹽測試更可靠。

由於亞硫酸鹽化學特性不穩定，所以直接檢測其含量未必準確，而且含有豐富硫化合物的食物如蒜頭、洋葱等更可能得出假陽性結果。

化學特性穩定

粟粉、楊桃乾、芒果乾及雪耳，研究團隊估計因為樣本經過高溫和長時間儲存，亞硫酸鹽流失，令亞硫酸鹽測試結果變成陰性。為證實這個假設，團隊另一個實驗，經硫磺熏蒸的薑、山藥和人參，先儲存9個月再做檢測，發現亞硫酸鹽殘留量下跌九成甚至消失，加熱則下降約五成至七成二；而色氨酸磺酸鹽含量則保持穩定。結果顯示色氨酸磺酸鹽無論加熱還是長時間儲存都很穩定，更合作為檢測硫磺處理的化學標記。

另一方面，色氨酸磺酸鹽檢測更快速和自動化，過程包括一小時的超聲波萃取和兩分鐘的質譜分析程序，而且可同時處理多批樣本，比傳統方法快捷得多。團隊希望日後進一步開發色氨酸磺酸鹽測試，以作商業應用。