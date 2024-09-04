浸大研發 潰瘍性結腸炎新中藥 獲國家藥監局批准臨床試驗

潰瘍性結腸炎屬炎症性腸病之一，發病人數呈上升趨勢。主要徵狀包括腹瀉、直腸出血和腹部絞痛，令患者的生活質素顯著下降。潰瘍性結腸炎主要分為活躍期及緩解期，現今主要的治療目標是紓緩徵狀，並維持緩解期狀態，降低復發率。浸大研究團隊根據多年的臨床經驗，以9種中藥材包括黨參、薑黃等組成處方，並命名為參苓潰康顆粒。適用於潰瘍性結腸炎的緩解期，以脾虛失運為主，兼濕熱的患者。

改善腸道微環境

研究團隊早前在香港作出臨床研究，病人服用CDD-2103湯劑後，表現良好的耐受性，且沒有不良反應。研究團隊亦按照藥監局嚴格品質控制標準生產參苓潰康顆粒，並開展了一系列基礎實驗研究，包括已完成臨床前的藥學、藥效學、非臨床安全性評價等研究。臨床前基礎實驗結果顯示該藥透過改善腸道的耐受性微環境，包括誘導調節性T細胞的分化和減少結腸中的炎性巨噬細胞，以及增強在細胞間連接區域的緊密連接蛋白，以抑制結腸炎的發展

研究安全性和有效性

中心將於2025年在内地開展一項隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床研究，以確定參苓潰康顆粒在潰瘍性結腸炎緩解期患者的療效和安全性。中心助理教授陳可瑜博士表示：「中心預計在未來五年內完成大規模的臨床試驗研究，以驗證CDD-2103對潰瘍性結腸炎患者的安全和治療效益。收集足夠的安全性和療效數據後，中心將向藥監局提交新藥批准申請，以獲得該藥物在市場的銷售許可為目標。」