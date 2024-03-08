浸大研究：青蒿素衍生物有助減肥

全球有一成的死亡與肥胖相關，肥胖引起的併發症包括癌症、抑鬱症、心血管疾病及腎衰竭等。香港浸會大學一項研究顯示，中草藥青蒿的天然成分「青蒿素」，其衍生物「青蒿琥酯」可有效降低肥胖小鼠和獼猴的體重，而且副作用少，有望成為治療人類肥胖的新藥物。有關研究已發表於國際學術期刊《自然通訊》。 肥胖治療一般涉及生活方式的改變，包括運動及節食等，惟改變習慣實屬困難，就算服食現有用於治療肥胖的藥物，亦可能出現大量副作用，如腹瀉、便秘、血壓上升、口乾及味覺改變等。浸大中醫藥學院副教授王凱亮、浸大中醫藥學院講座教授兼曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥及浸大中醫藥學院研究助理教授Pallavi Asthana領導的研究團隊，透過電腦模擬藥物篩選方法，發現青蒿琥酯是一種成效理想的治療肥胖藥物。

體脂降約三成 青蒿素本身用於治療瘧疾，而其衍生物青蒿琥酯較高水溶性，更易被吸收。研究人員向飲食致肥的小鼠連續13天注射青蒿琥酯，小鼠的食物攝取量因而減少，平均體重下降大約一成，體脂更顯著下降約三成。另外，青蒿琥酯亦成功降低其血糖、提高胰島素敏感性及成功改善新陳代謝，對於改善代謝疾病如糖尿病及脂肪肝均有明顯功效。



青蒿琥酯無副作用 研究團隊亦將實驗用於獼猴身上，每隔兩天向肥胖獼猴注射青蒿琥酯，為期兩周，結果顯示獼猴的總食物攝取量下降，比沒有注射青蒿琥酯的群組減少約25%。接受青蒿琥酯治療的獼猴體重減輕了約7%，在治療停止後體重亦沒有明顯反彈，而空腹胰島素和血糖水平也較低，青蒿琥酯未有對腎臟功能有負面影響，獼猴也沒有任何噁心和嘔吐的不適現象。

王凱亮指出，青蒿琥酯的減肥效果顯著，在小鼠實驗中，相比起「二甲雙胍」、「利拉魯肽」等現時常用的減肥藥物，接受青蒿琥酯小鼠的體重下降得最多，「它有極佳的治療肥胖效用，有望可於未來發展成治療人類肥胖的藥物」。而小鼠在恆常驗血中未有出現異常，一些減肥藥物常見的副作用，如嘔吐及胃腸道併發症均沒有出現，青蒿琥酯也沒有神經毒性，屬安全及可接受。 增食慾調節激素 青蒿琥酯可增加一種由不同組織分泌的食慾調節激素「生長分化因子15」(GDF15)，正是青蒿琥酯成功控制食慾的關鍵。王凱亮解釋，如果體內的GDF15不足，就會令體重增加，而當GDF15結合並活化「GDNF家族受體α樣」(GFRAL)的受體時，就會觸發來自後腦的信號，減少食物攝取，達到減肥的效果。