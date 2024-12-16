浸浴後足部潰瘍 求醫竟須截肢才能保命！醫揭病因

53歲的阿全在泡熱水浴後，腳部出現燙傷水泡，便自行塗藥包紮，過幾天傷口愈來愈痛，且發黑流膿，緊急前往醫院就診。醫生發現阿全是第二型糖尿病患者，但長期忽視血糖控管，導致足部神經周邊的小血管破壞嚴重，已出現神經、腎臟及視網膜病變，這次被熱水燙傷的小傷口形成嚴重潰瘍，情況危急，醫生立刻將阿全留醫住院，清創並採取抗生素治療，後續阿全因足部壞疽造成4隻腳趾壞死，進行截肢手術保住一命。

臺中榮總灣橋分院新陳代謝科主治醫生張育睿醫生表示，形成足部潰瘍的風險因素包括周邊血管疾病、神經病變、皮膚保護喪失或視力不佳增加跌倒碰撞機會，而糖尿病的高血糖容易損傷血管，引發神經及視網膜病變，大幅提高足部潰瘍及惡化風險，因此要十分重視血糖控制及皮膚保護，定期檢查以早期治療。

導致足部潰瘍 常見這些風險因素

導致足部潰瘍 常見這些風險因素

導致足部潰瘍 常見這些風險因素

糖尿病的高血糖容易損傷血管，引發神經及視網膜病變，大幅提高足部潰瘍及惡化風險。

張育睿說到，醫院通常會安排初診斷為糖尿病足部感染的病人做患部X光，檢查鑑定骨骼是否有變形或被破壞等異常情形，經評估傷口有感染會以抗生素治療。當足部潰瘍大於2公分之蜂窩性組織炎，或發生腫脹疼痛、惡臭、分泌物等跡象，屬於中度以上足部感染，臨床上通常需盡早會診外科醫生評估是否有手術介入治療的必要，避免併發症或傷口感染導致重症，危及生命。

每年一次末端神經病變篩檢 日常這樣做有助預防

張育睿表示，糖尿病患者每年至少進行一次末端神經病變篩檢，透過足踝與手臂收縮壓比值(ABI)檢測及節段性血壓檢查，評估是否有周邊血管疾病，以早期接受治療。另外，體重、血壓管理及血糖控制相當重要，保持糖化血色素不超過8.5%，有效降低併發症發生，也能增進生活品質。

張育睿補充，許多糖尿病患者因神經功能病變，對疼痛感受度不足，不易察覺足部受傷，患者應避免赤腳或穿著薄底拖鞋，建議使用包覆性鞋具，必要時選用治療鞋、客製化鞋墊或足趾輔具，預防足部潰瘍或復發。

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