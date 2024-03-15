浸浴錯誤反致失眠？注意最佳泡澡溫度及時間

現代人生活壓力大常常睡不好覺，有些人會嘗試在睡前浸浴放鬆一下，認為這樣有助於睡眠，不過要小心，浸錯有可能會讓人睡得更差。張益豪醫師在社交媒體發文提醒，市民如果想要睡個好覺，應注意溫度、時間2大關鍵。 泡澡有最佳水溫、時間 泡太熱、太久會影響睡眠 許多研究都證實泡澡可以改善許多身心問題，尤其是泡熱水澡，可以放鬆身體、紓緩肌肉痠痛、促進血液循環、減少壓力等，但是如果想睡個好覺，泡熱水澡時水溫可不能太高。 張益豪醫師表示，用太燙的熱水或者泡太久，反而會活化交感神經，造成交感神經興奮而影響睡眠，建議泡澡溫度最好在攝氏38至40度，泡澡時間落在10至15分鐘即可。

泡澡時間點要注意！睡前 90 分鐘泡才正確 此外，泡澡的時間點也要注意。張益豪醫師提到，泡澡時身體核心溫度會上升，當人泡澡15分鐘後起身離開，身體便會透過循環與周邊皮膚散熱，大約90分鐘左右核心溫度慢慢下降時，就會有睡意產生。 而運動完想睡覺也是相同的道理，張益豪醫師表示，運動時核心溫度會上升，90分鐘左右體溫緩慢下降時，也會有一定的睡意產生，所以有些人早上晨跑完反而會很想睡覺，不過當然有些人卻不會，這是因為運動會有腦內啡多巴胺分泌，所以就要看人對哪個物質比較敏感而異。 因此，張益豪醫師建議，如果想透過泡澡助眠的話，可以在睡覺前90分鐘依照建議的溫度、時間正確地泡澡，至於運動的部分，則需要民眾挑選適合自己的時間點來運動。