浸溫泉要留意細節！不只冬天要留意心血管疾病風險 夏天也潛藏威脅

雖然溫泉浴確實可以改善心血管健康，不過也有潛藏的健康風險，而且不只是冬天，夏天浸溫泉也有風險。

天氣變冷，許多人喜歡在這時去浸溫泉，認為不僅能暖暖身子還能養生，可說是一大享受。不過，台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成的研究團隊發現，雖然溫泉浴確實可以改善心血管健康，不過也有潛藏的健康風險，而且不只是冬天，夏天浸溫泉也有風險。

浸溫泉血壓、心輸出量下降 對心血管健康有正面影響

台大醫院研究團隊在2019年3月至2019年12月期間，針對不同季節浸溫泉的生理變化進行研究，一共招募了118人參與研究，在研究過程中讓參與者進行5次心血管功能檢測。

蘇大成主任說明，5次檢測包含測量1——基礎水平、測量2——進行溫泉浴20分鐘、測量3——進行溫泉浴40分鐘、測量4——浴後休息20分鐘、測量5——浴後休息40分鐘，希望藉此了解40分鐘溫泉浴過程中及浴後40分鐘休息期間，心血管功能及心率變異性的變化趨勢，以及溫泉浴過程中可能存在的健康風險。

受試者每月都會進行一輪測試，總共進行7次。結果研究團隊發現，不論季節，泡完溫泉浴後血壓、脈壓、心輸出量、心室所承受壓力等都有下降，表示溫泉浴確實對於心血管健康有正面的幫助。