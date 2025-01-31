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健康
2025-01-31 18:30:02

浸溫泉要留意細節！不只冬天要留意心血管疾病風險 夏天也潛藏威脅

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溫泉

雖然溫泉浴確實可以改善心血管健康，不過也有潛藏的健康風險，而且不只是冬天，夏天浸溫泉也有風險。

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天氣變冷，許多人喜歡在這時去浸溫泉，認為不僅能暖暖身子還能養生，可說是一大享受。不過，台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成的研究團隊發現，雖然溫泉浴確實可以改善心血管健康，不過也有潛藏的健康風險，而且不只是冬天，夏天浸溫泉也有風險。

浸溫泉血壓、心輸出量下降 對心血管健康有正面影響

台大醫院研究團隊在20193月至201912月期間，針對不同季節浸溫泉的生理變化進行研究，一共招募了118人參與研究，在研究過程中讓參與者進行5次心血管功能檢測。

蘇大成主任說明，5次檢測包含測量1——基礎水平、測量2——進行溫泉浴20分鐘、測量3——進行溫泉浴40分鐘、測量4——浴後休息20分鐘、測量5——浴後休息40分鐘，希望藉此了解40分鐘溫泉浴過程中及浴後40分鐘休息期間，心血管功能及心率變異性的變化趨勢，以及溫泉浴過程中可能存在的健康風險。

受試者每月都會進行一輪測試，總共進行7次。結果研究團隊發現，不論季節，泡完溫泉浴後血壓、脈壓、心輸出量、心室所承受壓力等都有下降，表示溫泉浴確實對於心血管健康有正面的幫助。

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夏天溫泉

若夏天要浸溫泉，時間應縮短建議最好不要超過10分鐘，溫度也要注意，建議39度以下比較好。

冬天泡湯血壓下降明顯 夏天泡湯心臟負荷較多需注意

不過，研究團隊也發現，冬季浸溫泉血壓降得比較多，收縮壓下降10%、舒張壓下降22%，下降非常明顯。蘇大成主任提醒，冬季浸溫泉於室內更衣後應有充分的暖身時間，並需注意自己的身體狀況，避免頭暈、昏厥，甚至中風、心肌梗塞的可能性。

除了冬天浸溫泉需注意外，夏天浸溫泉其實也有風險，研究團隊發現，夏天在浸溫泉過程中左心室承受壓力上升27.6%、心律增加28.4%，而且心輸出量也明顯增加54.9%，研究團隊認為這可能是因為夏天高溫，導致溫泉浴過程中受試者心血管負擔增加。

夏天浸溫泉心臟負荷比較多，因此蘇大成主任建議，較高熱指數(高溫、高濕度)時應避免溫泉浴，若夏天要浸溫泉，時間應縮短建議最好不要超過10分鐘，溫度也要注意，建議39度以下比較好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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