浸熱水浴＝做運動？可增肌延緩老化 醫生拆解關鍵3要素！

浸熱水浴也算是一種運動？有醫生指出，浸熱水浴其實不只是放鬆身心，更是可以引發一系列類似「運動效果」的身體反應，幫助身體維持肌肉力量、促進恢復，甚至延緩老化。醫生拆解原因此，並指出熱水浴的關鍵3要素，才可以發揮最好效果。

浸熱水浴當做運動 可增肌延緩老化

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，浸熱水浴或去桑拿的背後隱藏著一種新興的健康概念，就是被動熱療(passive heat therapy)。這種療法讓身體被動加熱，而不需要任何運動，卻能引發一系列類似運動的身體反應。黃醫生解釋，被動加熱是指透過外部熱源(如熱水、熱氣、加熱墊等)提高體溫與肌肉溫度，而無需主動運動。這種方法已知能促進心血管、呼吸、代謝和神經肌肉系統的健康。儘管如此，近年的研究結果並不一致，有些報告未能證實被動熱療能增進肌肉合成、肌力或恢復。研究者呼籲不要把它簡化為「有效 vs 無效」的二元觀點，而應該採用運動科學中的FITT原則(頻率、強度、時長、類型)，以建立更有結構的科學研究方法。

黃醫生再解釋指，當進行運動時，心跳加快、血液流動和肌肉溫度升高。而在泡在40-42°C的熱水裡，或坐在50°C的桑拿室中，同樣能讓身體進入類似的狀態。因此，科學家稱之為「運動模仿劑」(exercise mimetic)。對於因關節退化、慢性病或年紀大而無法運動的人來說，這無疑是一個替代選項，但建議在進行之前諮詢醫生。

當肌肉溫度上升時，身體會啟動熱休克蛋白(HSPs)，這些「護航蛋白」能保護肌肉細胞，促進修復與生長，甚至阻止萎縮。適量加熱能刺激肌肉生長、增強粒線體功能，但過度加熱(>42°C)則可能導致蛋白質分解，造成肌肉流失。研究發現，剛加熱後肌力會短暫下降，但若長期重複，卻能帶來「超量恢復效應」，使得最大肌力反而更好。這就像拉橡皮筋，剛拉完會鬆掉一點，但多次反覆拉伸後，橡皮筋會變得更有彈性。

加熱方式3大運動效果

所以，黃醫生指出，在不同的加熱方式上，其效果差異顯著：

1. 熱水浴 / 熱水泡腳：

對肌肉加熱最有效，導熱快，能深入肌肉。

效果就如局部物理治療＋全身小運動。

2. 桑拿 / 熱氣室：

主要提升全身核心體溫，有助於心血管健康。

效果就如心血管體操，訓練血管彈性。

3. 熱敷墊 / 短波透熱：