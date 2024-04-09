消暑方法｜冰水不離口有好有壞 但3類人最好少飲

消暑佳品 冰水不離口有好有壞 但3類人最好少飲

天氣愈來愈熱，有時難免想飲杯冰凍飲品解渴，但坊間流傳冰水不利健康，實際又是如何？不同的研究揭示，飲冰東的水對身體有利亦有弊，而對冰水的渴望更可能是身體發出的健康訊號。 一項刊載在《Journal of Neurogastroenterology and Motility》的研究便顯示，飲用2℃的冰水加重由食道無法放鬆而形成的吞嚥障，因為低溫會增加下食道括約肌的壓力，延長食道收縮時間，繼而加重吞嚥困難。此外，亦有研究發現，飲冰水可能會誘發偏頭痛發作；另外，飲冰水亦可能會影響鼻腔分流物流速，或會加劇鼻塞問題。

有些人飲冰水是好事？ 不過，部分人則可能受惠於飲冰水。根據一份在《International Journal of Molecular Sciences》發表的動物研究文獻，飲用冰水有助減輕抗癌藥物對味覺感知的抑製作用，預防治療引起的味覺障礙。另外，有研究指在高溫下進行鐵人三項比賽時飲用沙冰，更可以提高運動表現。