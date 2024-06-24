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健康
2024-06-24 17:07:00

消暑方法｜凍飲或沖凍水涼未必有效？夏天適合食青瓜、苦瓜及冬瓜

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近日天氣非常炎熱！

近日天氣非常炎熱！

夏天來臨天氣開始轉熱，日間氣溫高逾25度，不少人都會長開冷氣降溫，但如果想慳電費，亦可以用以下方法消暑！要知道凍飲或沖凍水涼當下會很爽快，但對消暑卻未必有效？而夏天適合食青瓜、苦瓜及冬瓜等瓜果，「冬菜夏瓜」。

夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖）

凍飲消暑？

不少人會透過飲凍飲消暑，但其實飲凍飲會令血管急速收縮，令皮膚毛孔無法排出熱氣，影響消化功能，亦可能會令氣管收窄，導致缺氧或中風。另外含有咖啡因及酒精的飲品均有利尿的效果，不但會加速水分流失，亦會愈飲愈口渴，無法散熱。因此想消暑可以飲用清熱降火及生津止喝的茶飲，例如菊花茶、洋甘菊、玫瑰花茶及綠茶等。

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消暑

夏日熱辣辣吃西瓜消暑解渴~

多食瓜果

常聽說「冬菜夏瓜」，夏天適合食瓜果，青瓜、苦瓜及冬瓜等都有清熱解毒的功效，入菜是個好選擇！不過此類瓜果一般比較寒涼，不宜食得太多。水果方面，最多人想到的消暑水果一定是西瓜，但其實除了西瓜外，蓮霧、西柚及密瓜都屬於含水量高的食物，非常適合夏天！

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夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖）

沖凍水涼？

夏天時就算只待在室外15分鐘，都已經滿頭十大汗，回家最想用凍水沖走熱氣，但是皮膚的毛孔及血管遇到凍水時會收縮，不利於排汗散熱，另外如果沖涼水溫與體溫相差過大，都可能對心臟造成負擔，誘發心血管疾病的風險。因此使用與體溫相近的水溫，即大約3538度最為適合。

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消暑

沖凍水涼可否幫助降溫？

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