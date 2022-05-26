消暑｜一茶兩湯 防夏天中暑

天時暑熱，長期暴露在高溫下，如沒有補充足夠水分便容易中暑。在中醫角度，中暑可以分為「陽暑」及「陰暑」。註冊中醫師陳翠萍提醒，雖然夏天炎熱，惟要少食生冷及肥膩食物，避免損傷脾胃；而出入冷氣地方時亦要注意，小心「攝親」。

陳翠萍表示，「陽暑指在烈日當空下工作的人，因容易吸收大量暑氣而出現中暑的情況。症狀包括體溫高，甚至昏厥，屬於比較嚴重的中暑；而陰暑則類似『冷氣病』，因夏天進食太多生冷食物而導致外熱內寒，脾胃亦不好。症狀包括肚瀉及嘔吐等。」

如果是陽暑，勿胡亂使用藿香正氣水或藿香正氣散等藥物，因陽暑已經處於一個非常高溫，及近乎昏厥的狀態，應盡快送院治理。至於陰暑，其實可靠日常養生預防，亦可飲用湯水調理。

少食生冷肥膩食物

脾胃非常重要，就像身體的引擎，負責將食物消化後派送營養到身體不同的部位。如果積聚太多濕氣及水氣，引擎就不會動，亦會覺得身體很脹及感到不舒服。陳翠萍續稱，「要預防陰暑，首先應盡量少食生冷及肥膩的食物，亦要少食熱氣食物，並做適量運動。平時盡量不要站在風口位附近；出入冷氣地方時，可閉一閉氣，亦可隨身帶備小披肩或外套，以免冷親。」

少沖合谷紓解暑熱

夏天覺得炎熱時亦可嘗試按壓少沖穴及合谷穴，陳翠萍指，少沖穴位於尾指內側，距指甲角1分處，有清熱之功效；合谷穴則位於虎口位，用拇指輕輕按壓可紓緩因侷促而造成的頭痛。