消暑｜小暑養生 三伏天消暑飲食推介

7月7日將是「小暑」，屬廿四節氣的第11個節氣，也是夏季的第五個節氣。夏季養生最重要是養心和養陽，保持心平氣和，大家亦可趁這段最炎熱的時間做三伏天灸，強身保健。

浸大中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍博士表示，「暑是炎熱的意思，而香港濕氣亦重，加上雨季，高溫、高濕讓人易感疲倦、沒胃口。建議下雨時最好留在室內，否則太陽一出，雨水蒸發令身體吸收更多濕氣。」

做好防暑工作

夏天最熱日子，在小暑和處暑之間；民間有「大暑小暑，上蒸下煮」的說法，出汗多、消耗大。楊君軍解釋，「身體流汗本為散熱，中醫角度認為有助排出濕氣，但如果出汗太多便會『氣隨津出』，即陽氣隨津液流失，容易頭暈甚至中暑。」因此外出工作或運動，要做好防暑工作，如帶傘、戴帽等，要多喝水，亦可帶藥油以備不時之需。

