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健康
2023-11-23 11:30:52

消除疲勞方法｜9個飲食及生活習慣助你對抗過勞侵襲

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疲倦

工作生活兩忙，往往令人感到疲憊不堪，甚至睡不好和精神不振。原來只要在飲食及日常做到9件事，包括均衡飲食、多吃富含鐵的食物、保持八分飽、多喝水，加上適量運動及充足睡眠等，就可以對抗疲勞侵襲。

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9個習慣須養成

  • 飲食均衡：均衡進食各類食物，有助身體獲得足夠的營養，使身體更能對抗外界的壓力及提振精神。
  • 攝取鐵質：貧血使人容易出現疲勞，原因是身體需要鐵合成的血細胞，才能運送氧分到身體各部分，若鐵質不足不止易疲勞，更可能影響免疫力。
  • 不要暴飲暴食：每餐進食保持八分飽，能讓身體有足夠的能量供應，反而吃得太多容易令血糖起伏，令人容易有睏倦感。
  • 多做運動：運動可以刺激快樂荷爾蒙釋放，提高整體的能量水平，更有助改善睡眠質素，並可增強體力和免疫力。
久站時雙腿疲勞解決方法（am730製圖） 久站時雙腿疲勞解決方法（am730製圖） 久站時雙腿疲勞解決方法（am730製圖） 久站時雙腿疲勞解決方法（am730製圖）
  • 多飲水：我們的身體大部分都是水分，故此充足的水分可讓身體保持最佳的運行效率。
  • 適量咖啡因：咖啡因可以短暫提神，但飲得太多就可能帶來相反的效果，且可能影響睡眠，可能得不償失。
  • 睡個好覺：想自己有足夠的精神和體力，充足及優質的睡眠便不可或缺。
  • 戒煙：吸煙會降低體內的氧氣使用率，令身體更易產生疲勞感。
  • 學習放鬆：工作、生活、學習等壓力可以令人透不過氣，並可消磨精神和體力，所以一定要學懂減壓，例如做一些自己喜歡的事情，宣泄壓力對抗疲勞。
運動

運動可以刺激快樂荷爾蒙釋放，提高整體的能量水平。

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