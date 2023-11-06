淋巴瘤唔只會生喺頸部、腋下！一男子腸道淋巴瘤大量血便、休克

若在頸部、腋下、腹股溝摸到腫塊，常會有所警覺懷疑是淋巴瘤，但事實上淋巴瘤不一定會長在淋巴結，任何地方都有可能，甚至會存在於摸不到的地方。北榮內科部血液科醫生王浩元提到，曾有一名男子因血便入院北榮，上消化道內視鏡檢查發現胃潰瘍，然而切片診斷為「瀰漫性大B淋巴瘤(DLBCL)」。

腸道至少 6 處淋巴瘤浸潤 醫療團隊合作極力搶救 這名男子因大量血便而休克，緊急輸血並使用藥物治療，但是效果不佳。王浩元醫生表示，由於這名男子血壓極低，使用升壓劑更使得醫療團隊要找出腸道出血點異常困難，因此由放射科、麻醉科、腸胃科、一般外科及血液科共20位醫生組成的醫療團隊，決定先暫停升壓劑，以血管栓塞止住出血點。 在升壓劑停用的瞬間，腸道破損的動脈便噴射出血流，不過放射科醫生成功進行血管栓塞止住出血，而外科團隊也在之後接手緊急切除破損的腸道段落並建立腸造口，然而醫療團隊發現，除了該段腸道外，這名男子至少還有6處受到淋巴瘤浸潤。 為防止腸道因淋巴瘤惡化再次大出血，在情況相對穩定後，血液科醫生建議進行淋巴瘤的藥物治療。王浩元醫生表示，在醫療團隊的努力下，這名男子終於挺過首輪淋巴瘤的治療，順利轉出加護病房，並在之後完成所有治療，現在已成功關閉腸造口、恢復正常飲食，至今超過一年半，都沒有復發跡象。