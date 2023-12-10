淋巴癌初期六大徵兆　及早診斷治癒率或可達7成以上

淋巴癌被譽為「沉默殺手」，是從淋巴結長出來的腫瘤，初期症狀可能有頭頸部、腋窩等的淋巴結腫大、不明原因發燒、夜間大量出汗、皮膚發癢、咳嗽、體重減輕等六大徵兆出現，「整體來說，還是以淋巴結腫大最為常見。」 新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇提醒，如果發現淋巴結有變大、變硬，且固定不動時，就要小心可能是惡性腫瘤，要儘早做切片檢驗，以及早接受治療。

瀰漫性大B細胞淋巴癌 惡性度高 淋巴癌包括兩種類型，分別是何杰金氏淋巴癌以及非何杰金氏淋巴癌。從台灣國健署的癌登資料顯示，台灣非何杰金氏淋巴癌每年發生人數約3000人左右，死亡率不低，但卻是少數能治癒的癌症之一，如能及早診斷接受治療，治癒率可達7成以上。 在非何杰金氏淋巴癌中，有將近5成屬於瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL），是所有淋巴癌中，比例最高的類型。游介宇指出，DLBCL惡性度高、病程進展快速，即使是早期，癌細胞也可能已經擴散出去，且因屬全身性，是無法靠手術根治的，目前治療方式仍以標靶藥物合併化學治療為主。