淋巴癌｜雙標靶治療 減DLBCL復發

雙標靶治療 減DLBCL復發

非何傑金氏淋巴癌是本港十大常見癌症之一，而瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)則為當中最常見的類型，佔約三至四成。雖然20年來傳統治療效果不俗，惟仍有四成患者會治療無效或復發。幸而近年一線治療終有新進展，雙標靶治療能將復發風險再降低。 血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，DLBCL每年大約有400宗新症，患者涵蓋不同年齡層，並屬於高惡性癌症，若不接受治療，存活期中位數少於1年。「患者常見觸摸得到於頸、腋下或鼠蹊部位的淋巴結節或腫塊，也會出現食慾不振、持續發燒、夜間盜汗等徵狀。」

復發多於兩年內 傳統DLBCL的一線治療是稱為「R-CHOP」的抗CD20標靶藥物配合化療和類固醇的治療，透過識別和結合癌細胞上的CD20抗原，再引起免疫反應殺死癌細胞。治療效果雖好，但有約40%患者會治療無效或復發，而大部分復發都發生於確診後兩年之內。廖崇瑜續指，「復發患者的治療上可選擇骨髓移植、免疫治療、化學治療等，惟治療有不少併發症，患者比較辛苦，而研究亦指復發患者存活期中位數只有約1年。」 進入癌細胞釋放化療藥 如果根據年齡、腫瘤分期、血清中LDH等因素，計算國際預後指數(IPI)之下，屬於有較高復發風險的DLBCL患者，可考慮最新的雙標靶治療方案，於「R-CHP」(減少一種化療藥物)之上，再加入抗CD79B抗體藥物複合體作治療。抗CD79B抗體藥物複合體結合抗體和化療藥物，當識別到癌細胞的CD79B抗原後，藥物就會進入癌細胞並釋放化療藥將之消滅，減低對其他細胞的影響。根據研究，雙標靶治療組合相對傳統單標靶治療組合，可減低27%復發風險。