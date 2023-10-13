淋巴結快速腫大 或患DLBCL

瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)屬於非何傑金氏淋巴癌中最見的類型，每年約有400宗新症。雖然現時的標靶藥療效不俗，但已沿用20年，亦有約四成患者治療無效或復發，需要接受造血幹細胞移植或骨髓移植療程，故患者期望可用上療效更佳且可降低復發風險的一線治療。 血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，淋巴細胞愈大粒愈惡，DLBCL也不例外，可以數星期長大一倍，若不接受治療，存活期中位數少於1年。「一般來說，如腫瘤在頸、腋下、鼠蹊出現，患者會看見淋巴結腫大而求診，但若位於胸或腹部，則較難察覺。」

首兩年復發風險高 患者需要經過多種檢查方可確診DLBCL，包括需要全身麻醉的活組織抽取手術，並作活檢，以及抽骨髓樣本，了解癌細胞分布及擴散情況等。傳統治療方式是以抗CD20標靶單株抗體藥物配合化療，效果不俗，惟約四成患者治療無效或復發。廖崇瑜續指，「大部分復發個案發生於確診後首兩年，過後風險大為降低；而復發患者情況並不樂觀，有半數在一年內去世。」 自體骨髓移植過程艱辛 DLBCL康復者尹桂金於一次身體檢查時發現右胸有腫塊，殊不知兩星期後便長至拳頭般大，於是立即入院，並確診DLBCL。首先接受傳統治療，可惜6針的療程去到第三針便出現抗藥性，而自身造血幹細胞數目不足，未能作移植，需要接受自體骨髓移植治療。此過程並不輕鬆，須經歷3小時的骨髓抽取手術，再用重劑量化療殺死身體所有免疫細胞，再重新輸骨髓，康復期漫長，副作用亦多。治療費用方面，即使在公院亦需要接近30萬港元，非所有患者可負擔。