淋巴結快速腫大 或患DLBCL

瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)屬於非何傑金氏淋巴癌中最見的類型，每年約有400宗新症。雖然現時的標靶藥療效不俗，但已沿用20年，亦有約四成患者治療無效或復發，需要接受造血幹細胞移植或骨髓移植療程，故患者期望可用上療效更佳且可降低復發風險的一線治療。
血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，淋巴細胞愈大粒愈惡，DLBCL也不例外，可以數星期長大一倍，若不接受治療，存活期中位數少於1年。「一般來說，如腫瘤在頸、腋下、鼠蹊出現，患者會看見淋巴結腫大而求診，但若位於胸或腹部，則較難察覺。」
首兩年復發風險高
患者需要經過多種檢查方可確診DLBCL，包括需要全身麻醉的活組織抽取手術，並作活檢，以及抽骨髓樣本，了解癌細胞分布及擴散情況等。傳統治療方式是以抗CD20標靶單株抗體藥物配合化療，效果不俗，惟約四成患者治療無效或復發。廖崇瑜續指，「大部分復發個案發生於確診後首兩年，過後風險大為降低；而復發患者情況並不樂觀，有半數在一年內去世。」
自體骨髓移植過程艱辛
DLBCL康復者尹桂金於一次身體檢查時發現右胸有腫塊，殊不知兩星期後便長至拳頭般大，於是立即入院，並確診DLBCL。首先接受傳統治療，可惜6針的療程去到第三針便出現抗藥性，而自身造血幹細胞數目不足，未能作移植，需要接受自體骨髓移植治療。此過程並不輕鬆，須經歷3小時的骨髓抽取手術，再用重劑量化療殺死身體所有免疫細胞，再重新輸骨髓，康復期漫長，副作用亦多。治療費用方面，即使在公院亦需要接近30萬港元，非所有患者可負擔。
雙標靶減復發
近年出現了DLBCL的新治療方案，可減復發風險，免除二次治療之苦。廖崇瑜解釋，新治療方案為雙標靶一線治療，在傳統的治療上加入抗CD79B抗體藥物複合體，「新藥結合了抗體和化療藥於一身，識別到B淋巴細胞的CD79B抗原之後釋放化療藥到癌細胞內，殺滅腫瘤之外也減少化療對其他細胞的影響。」過往研究發現，新式雙標靶一線治療與傳統治療相比，疾病進展(惡化)、復發或死亡風險降低約三成(27%)。
望納入安全網
病人組織「香港骨髓移植復康會」主席梁嘉兒認為骨髓移稙是「終極治療」，因為雖有機會治愈但過程十分辛苦，希望更多病友可於一線治療後痊愈，不再復發。「同路人同盟」主席陳偉傑希望已列入藥物名冊的新式雙標靶治療，能夠進一步納入「安全網」，避免患者出現「自費藥物空窗期」，「不少癌患者發病後都未能工作，沒有收入之下難以應付藥費，或被迫採用次選治療方案。希望政府、藥廠可幫病友一把。」