淋巴結腫、腹脹不適 慢性淋巴性白血病治療策略 血液專科醫生圖文解說

治療三個月後，患者的白血球數量從200,000/uL顯著下降，血紅素與血小板數量漸漸回升，體重也恢復了。滕傑林醫生說，患者能夠照常工作，生活幾乎不受影響。

由於沒有明顯症狀，便建議患者定期追蹤。滕傑林醫生說，經過幾年的追蹤後，患者出現疲倦、腹部不適、體重減輕的狀況，於是開始接受治療。患者選擇使用第二代BTK抑制劑，只需要在家吃口服藥，相當方便。

「有位60多歲的男性患者，在健康檢查時意外發現白血球數量很高，已超過100,000/uL。正常時候的白血球數量約4,000/uL至10,000/uL。」台中榮民總醫院血液腫瘤科滕傑林醫生指出，「進一步檢查發現，患者罹患了慢性淋巴性白血病。」

大部分患者沒有明顯症狀

慢性淋巴性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia，CLL)較好發於老年人、白種人，男性患者較多。滕傑林醫生說，大部分患者都沒有明顯症狀，往往是在健檢或抽血時意外發現白血球數量很高，才被轉診到血液科。

部分患者可能摸到頸部、腋下、鼠蹊的淋巴結腫大。滕傑林醫生說，後續會有肝脾腫大，而感到腹脹不適。隨著貧血惡化，患者會感到虛弱、疲倦。

滕傑林醫生說，「因為台灣的醫療可近性高，大家較常接受健檢或抽血，所以也有愈來愈多的慢性淋巴性白血病患者能在早期確定診斷。」

慢性淋巴性白血病是個慢性病，目前的治療原則是「有症狀才需要治療，沒有症狀就持續觀察」。滕傑林醫生說，臨床上會根據主觀症狀與客觀檢查來評估。主觀症狀包括發燒、冒汗、疼痛、肚子脹、體重減輕等；客觀檢查包括血紅素、血小板等。

當病人的血紅素小於10 g/dL、血小板小於100,000/uL的時候，應該要接受治療。滕傑林醫生說，如果沒有接受治療，存活時間可能是3至5年。不過若能好好接受治療，存活10年以上的患者也大有人在。

根據統計，慢性淋巴性白血病患者在確定診斷後，平均觀察時間為7至8年。滕傑林醫生說，在開始接受治療後，又能存活7至8年。

口服 BTK 抑制劑標靶藥物，有效控制慢性淋巴性白血病

慢性淋巴性白血病的治療在過去僅有化療，滕傑林醫生說，幾年前發展出單株抗體搭配化療，而現在又有BTK抑制劑標靶藥物，更進一步提升了治療成效。

國際上主流的治療指引已從過去的化療，慢慢演進到不用化療。滕傑林醫生說，畢竟化療有較多的副作用，所以在BTK抑制劑標靶藥物問世後，能夠達到較好的治療效果、較少的副作用，對病人有很大的幫助。

「慢性淋巴性白血病需要長期治療，傳統的化療加上單株抗體，大概會在2年至3年後漸漸失效。」滕傑林醫生說，「現在的單株抗體加上標靶藥物，或是單純使用BTK抑制劑標靶藥物，從文獻上看起來，經過4年至5年後，半數病人還能維持穩定，代表治療成效又進步了。」

BTK抑制劑標靶藥物採用口服，便利性高，有助提升治療順從度。接續第一代BTK抑制劑後，還發展出第二代BTK抑制劑。第二代BTK抑制劑標靶藥物的作用機制更專一，讓治療成效再提升，有助改善存活率，且副作用較少，可維持生活品質。