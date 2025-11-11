深圳希瑪愛康健齒科集團 福田口岸港式口腔旗艦店 過關行5分鐘即達

服務港人三十年的深圳希瑪愛康健齒科集團，於深圳福田口岸的港式口腔旗艦店——愛康健富亨口腔門診，已於2025年10月23日正式啟用！該店距離福田口岸僅300餘米，過關步行約5分鐘即達，門診面積逾2,000平方米，設有26張先進牙椅及獨立無菌手術室，是愛康健集團傾力打造的口腔數字化示範門診，港式醫療新標竿。 該店門診設種植、牙齒矯正、DSD美學修復、牙周治療、兒童顏面管理及顯微牙髓治療。不單齊備各大專科，更由同濟大學口腔種植專業博士劉鑫院長及北京大學與日本東北大學聯合培養的口腔醫學博士吳雨函副院長等專家領銜，加上全面推行集團「首診負責制」、「四手操作」等港式醫療服務標準，並嚴格遵循美國牙科協會(ADA)及國家衛監機構的雙重操作規範，質素更有保證。

開幕限定禮遇 睇牙安全又實惠 為慶祝愛康健富亨口腔門診開幕，現推出開幕限定禮遇，只需到店即可享免費醫生檢查及CT Scan電腦斷層掃描，助您全面了解牙骨密度、神經線位置等重要資訊，為日後杜牙根、牙周病治療、植牙、箍牙等重大決策提供可靠科學依據。此外，只需¥60即可體驗專業超聲波洗牙服務，讓您感受其服務流程和專業度。

愛康健更就高額牙科治療項目提供實際優惠補貼，包括補牙¥150起/顆、拔智慧齒每隻減¥300、入門級韓國植牙一口價¥3,680/顆、中端級瑞典親水植牙一口價¥6,980/顆及半口植牙減¥20,000。而箍牙及隱形牙箍療程更可享高達¥3,000至¥5,000的減免，非常實惠兼實用。完成服務後，客戶將獲贈價值¥1,465睇牙禮券。 公益節同步舉行 長者享額外福利 此外，由即日至2025年12月底，「微笑深港 · 健康福田」公益節亦已同步舉行，以彰顯企業社會責任。深港兩地居民均可在活動期內到愛康健免費領取專屬定制的睇牙福利。凡年滿65歲的長者，更可享有額外的關愛福利贈送。 深圳老字號 30 年專業備受認可 深圳希瑪愛康健齒科集團是服務香港市民30年的「深圳老字號」，自1995年成立至今，始終秉承「專家‧專業」的核心理念。2022年，集團成為香港主板上市醫療集團——希瑪醫療(3309.HK)旗下品牌，全面引入港式醫療管理體系。集團匯聚知名學府的碩士與博士口腔專科醫護團隊，超過七成醫生擁有逾十年臨床經驗。至今，愛康健已累計服務香港市民超過100萬人次。2024年，深圳愛康健口腔醫院更獲香港特區政府納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，成為計劃中唯一一間二級口腔專科醫院，足證其服務品質備受官方認可。 愛康健富亨口腔門診（福田口岸港式旗艦店） 地點：深圳福田口岸商業廣場2樓201-214及3樓307舖 (扶手電梯左側)

熱線：(852) 69122011

