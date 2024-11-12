深圳牙科冒起｜深圳牙科點樣揀？自有光、麥芽牙科、格倫菲爾洗牙收費鬥平價 老司機推介這一點最關鍵！

隨著香港牙科費用上升，越來越多的香港人選擇北上深圳尋找更具性價比的牙科服務。深圳的牙科診所如自有光、麥芽牙科和格倫菲爾等，提供多樣化的服務的治療。那麼，香港人如何在這些診所中選擇最適合自己的牙科服務呢？單純看深圳牙科價錢也有不足，一文教大家到深圳睇牙的關鍵位。

網上預約 CT 檢查：請按此 事前免費檢查及報價 合適預算才開始牙科服務 在深圳的牙科診所中，可以選擇提供事前免費檢查和報價的門診，這對客人來說是一個重要的保障。通過免費檢查，除了可以提前了解自己口腔的健康狀況，由專業醫生分析並建議治療方案。事前提供詳細的報價，讓患者清楚知道最終各項治療的費用，減低服務收費的爭議。 深圳牙科透明價格 要自己選擇物料質素及等級 透明的價格是患者的重要考量。有別於香港牙科門診無法選擇使用物料，深圳牙科允許客人根據自己的需求選擇不同的物料質素及等級。這種做法不僅提升了參與感，更能理解所進行的治療細節，也能夠根據預算進行合理的選擇。 例如，補牙物料的品牌及產地大大影響了最終的價格，選擇時要考慮牙齒耐用度及美觀。客人可以在聽說詳細說明後，根據自身情況做出的決定。這樣的靈活性不僅確保了治療的有效性，也能夠控制整體開支，達到最佳的性價比。

注意：深圳牙科價錢未必愈平愈好 勿選擇過份便宜服務 在深圳尋找牙科服務時，價格往往是港人考量的重要因素。然而，並不是所有便宜的服務都是理想的選擇。過於便宜的牙科診所可能會在材料質量、醫生專業水平或服務質量上有所妥協，這可能最終導致更高的隱性成本，例如需要重複治療或面對更嚴重的口腔問題。甚至曾經有牙科以數十元洗牙在招萊，但在客人治療途中額外完成其它服務座地起價，最終要支付昂貴收費。 選擇深圳牙科服務時應該重視性價比，而不僅僅是價格。雖然深圳的牙科服務整體較為實惠，但透明報價和高品質服務更為重要。建議在北上之前多做功課，查看診所的評價、醫療設備以及醫生的專業背景，確保在獲得合理價格的同時，也能享受到高質量的醫療服務。

有廣東話客服諮詢 及香港諮詢點更有保障 要留意深圳牙科的用語與香港不同，例如根管治療即杜牙根，提供廣東話客服諮詢的服務能夠大大減少語言障礙。能用母語與醫生和工作人員交流，可以更好地理解治療方案、費用及注意事項，從而做出更明智的決策。 此外，最好選擇設有專門針對香港客人的諮詢點，諮詢服務能夠針讓你在出發前大致理解收費方式。另外，當有服務爭議的時候，也能夠有香港諮詢點幫忙跟進，確保治療有效。 WhatsApp 查詢：請按此 網上預約及價目：請按此

牙科新選擇 香港人老闆開自有光牙科攻深圳市場 兩地服務互相支援 除了傳統的深圳牙科，有香港品牌創立的自有光牙科成為了新的選擇。老闆范榮彰太平紳士見香港長者花大量時間排政府牙科數量有限的街症，故選擇在深圳羅湖關口附近開設全科門診。創立開初已由香港醫療團隊支援，專門針對香港患者的需求進行設計。在降低港人睇牙成本的同時，保持牙科專業安全且有售後保養及保障。還結合了深圳牙科的特點，為患者提供全面而靈活的牙科服務。 香港人老闆范榮彰太平紳士：想幫香港人解決牙科問題 現時大部分港人的牙科需求都依靠私家門診解決，收費高昂不是所有人都能夠負擔，特別是長者。甚至放棄對牙齒的護理，任由天然齒逐一脫落，缺牙也不填補。政府牙科及每年的牙科畢業生也供不應求，導致陷入一診難求的惡性循環。自有光老闆范榮彰太平紳士有見及此，在鄰近香港一河之隔的深圳開設自家品牌門診。希望香港人多一個睇牙選擇，能夠處理緊急牙齒痛症，亦可享專業且價格合理的牙科服務。 港人新客限定 $300 牙科現金券 港人新客只要經網上預約深圳自有光門診服務，即可取得 $300 現金券。每次只要消費滿 ¥350，總額即可扣減 $100，即使是噴砂洗牙服務都可以使用優惠。

自有光牙科於羅湖口岸附近，僅需步行 8 分鐘，於深圳香格里拉大酒店附近。

地址：羅湖區 人民南路2002號 佳寧娜廣場 3樓全層 自有光口腔診所 營業時間：09:00至19:00 網上預約及價目：請按此 電話預約：5388 7318 WhatsApp 查詢：請按此