深層靜脈栓塞可能致命 50%患者平時無明顯症狀

深層靜脈栓塞(DVT)是一種血栓堵塞造成的疾病，常發生於患者的下肢靜脈。

深層靜脈栓塞(DVT)是一種血栓堵塞造成的疾病，常發生於患者的下肢靜脈，各種年齡層的病患都有可能發生。形成原因是由於靜脈有血栓堵住，而導致血液回流不良而產生。深層靜脈栓塞若不治療，可能會造成小腿肌肉疼痛、腿部腫脹發熱發紫、最嚴重還可能會因為堵塞的血栓掉落，回流到肺部而造成致命的肺栓塞，數分鐘內就會回天乏術。

有幾類人特別容易有深層靜脈栓塞：老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、經歷重大手術臥床患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等，都屬於高風險族群。