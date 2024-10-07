深層靜脈栓塞可能致命 50%患者平時無明顯症狀

深層靜脈栓塞(DVT)是一種血栓堵塞造成的疾病，常發生於患者的下肢靜脈，各種年齡層的病患都有可能發生。形成原因是由於靜脈有血栓堵住，而導致血液回流不良而產生。深層靜脈栓塞若不治療，可能會造成小腿肌肉疼痛、腿部腫脹發熱發紫、最嚴重還可能會因為堵塞的血栓掉落，回流到肺部而造成致命的肺栓塞，數分鐘內就會回天乏術。
有幾類人特別容易有深層靜脈栓塞：老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、經歷重大手術臥床患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等，都屬於高風險族群。
深層靜脈栓塞可能無明顯症狀 注意下肢腫脹顏色變深
大林慈濟醫院心臟科許永亨醫生表示，深層靜脈栓塞主要分為急性或是慢性兩大類，「急性」深層靜脈栓塞最常見的是單側腳腫痛、發紫，若不即時搶救可能會面臨截肢風險。而「慢性」深層靜脈栓塞則在臨床上不易判別，約有50%的病人沒有明顯症狀，患者的肢體末端可能會出現腫脹、顏色變深、傷口不易愈合的狀況。許永亨醫生補充，急性與慢性深層靜脈栓塞有可能同時發生，也有可能交替發生；很多患者可能一開始是慢性的，血管沒有完全堵塞，但久了之後血管慢慢狹窄，突然有一天被另一個血塊完全堵住，而造成急性深層靜脈栓塞。
年紀大易出血患者 可用血栓抽取術治療
目前治療深層靜脈栓塞，會使用血栓溶解藥物來把堵塞的血栓溶掉，但使用血栓溶解術對於年紀大易出血的患者，容易有副作用產生。許永亨醫生說，對於這類病人，則會建議使用血栓抽取術，利用導管將血栓取出；另外為了預防肺栓塞，也會短暫放製血管濾網來阻擋大塊的血栓進入肺靜脈。
肥胖、三高容易造成血管狹窄 提高深層靜脈栓塞風險
有時容易發生深層靜脈栓塞，也跟患者的血管狹窄程度有關，肥胖、三高、老年或吸煙的患者特別容易有血管狹窄的情況，這時若是患者的血液黏稠，就很容易發生深層靜脈栓塞。這類病人使用藥物溶解或是血栓抽取術，因為血管狹窄的關係，很容易又再次發生栓塞。許永亨醫生說，這時醫生便會建議使用氣球擴張術把狹窄的血管撐開，再放置支架維持血管的寬度，如此一來便能避免再度發生深層靜脈栓塞的可能。
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