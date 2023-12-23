深層靜脈栓塞支架介入治療 90歲婆婆重獲新生

隨著生活形態的改變，血管栓塞與心血管疾病的發生率逐漸上升，世界心臟聯盟(World Heart Federation)指出，心臟病、中風等心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年造成全球約1,730萬人死亡，佔全球總死亡人數三成。動脈栓塞發生時症狀來得快速且緊急，如中風或是心肌梗塞；而靜脈栓塞則是會出現水腫、痠痛狀況，若不去理會，則可能面臨截肢，甚至引起致命的肺栓塞。

靜脈栓塞的危險因子每個人都可能會有！

血管栓塞分為動脈和靜脈兩大類，動脈方面，中風、心肌梗塞最常見，尤其是男性更容易受影響。55歲以上女性和45歲以上男性為高風險族群，若伴隨慢性疾病、家族病史、吸煙、肥胖等因素，則有更高的血管栓塞風險。靜脈方面，年齡、遺傳性凝血因子異常、避孕藥使用、長期久站久坐、臥床休息等狀況都可能導致靜脈栓塞。

花蓮基督教門諾醫院心血管外科黃振銘醫生指出，不同於動脈栓塞，靜脈栓塞的症狀大多數人都認為一定有腳部水腫的症狀，但實際上，腳部水腫僅佔症狀中的百分之四十，其他更常見的症狀為腳部沉重感、臀部痠痛、下腹疼痛等，這種情況往往被誤解為神經問題，而不是靜脈栓塞，因此延誤治療。

黃振銘醫生進一步指出，深層靜脈栓塞若未及時治療，會導致肺栓塞，恐造成心臟功能異常，死亡率更高達百分之三十。

目前臨床上深層靜脈栓塞的治療，包括藥物治療和手術治療。建議大部分病患會先使用抗凝血劑，如效果欠佳，則使用血栓溶解劑，如情況尚為好轉或是急性復發，可能就是髂骨靜脈壓迫症候群，就需要支架介入治療。深層靜脈栓塞支架治療為一種微創手術，通常在局部麻醉下進行，優點是短時間內可出院，並降低患者病灶出血的機率。