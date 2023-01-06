深腦電刺激 助減柏金遜症狀

提起柏金遜症便會想起手震的典型症狀，它屬慢性腦神經組織衰退疾病，每800人便有一人患上。治療主軸為使用藥物控制，病情嚴重時，可考慮深層腦部電刺激手術改善徵狀，同時減少藥物的劑量和數量，提升生活質素。 神經外科專科醫生潘德立表示，患者腦幹內的「黑質」部分退化，神經細胞逐漸分解和死亡，繼而未能產生足夠的多巴胺，令指揮肌肉活動功能受損，影響活動能力。「大部分患者為60歲以上人士，不過40歲前發病的患者亦佔一成。」

開關現象 不同階段的柏金遜症，徵狀也有分別。潘德立解釋，初期患者會間歇或持續手腳震顫，手腳亦會僵硬，「一格格」地郁動，久坐起來、起步行或停步會出現困難。病況進入中期，病徵由一邊身體發展至兩邊，藥效出現「開關」現象，即藥力發揮時行動如常人，但藥力過後就回復關燈狀態，藥效持續時間亦愈來愈短；患者多以碎步向前行，因此轉向困難，也容易跌倒。到後期患者行動能力大減，說話不清、吞嚥困難，甚至失去自理能力，藥力出現時或有不自主動作、幻覺或妄想等徵狀。腦部植入電極 潘德立形容，「藥物是治療柏金遜症的主軸。」藥物主要分多巴胺類及非多巴胺類兩種，惟病情惡化時，藥物的數量和劑量均會上升，可頻密至每兩小時用藥一次，而藥效卻漸降。這時需考慮伽瑪刀立體定位放射治療，燒灼腦部患處改善徵狀，又或接受深層腦部電刺激手術，將電極植入腦內，連接位於鎖骨附近皮下的刺激器，以電脈衝調節不正常腦神經訊號，提升患者活動能力。潘德立稱，「手術適合年齡小於75歲，發病5年或以上，而藥物不能改善徵狀的原發性柏金遜症患者，估計5%至10%本港患者適合手術。」