深近視傷眼且病變多！及早治療避免度數暴衝 近視控制鏡片解析 眼科醫生圖文懶人包

「曾經遇過一位4歲的小朋友，來就診的時候，近視已經高達475度！」高雄長庚紀念醫院眼科部教授吳佩昌醫生指出，「主要是因為長時間玩手機，所以近視度數暴衝相當快，若以每年一百多度的速度增長，很快就會成為超過1,000度的深近視了。」

改善視力兼控近視 為了看到東西，近視的孩童勢必得佩戴眼鏡。吳佩昌醫生說，「我們希望利用眼鏡幫助孩童看清楚的同時還能控制近視，所以經過討論後，會提供給適合的小朋友佩戴近視控制鏡片的選項。」控制型的眼鏡是利用鏡片上一千餘點的星環狀微透鏡，在視網膜前方形成非聚焦的光束帶，進而發揮近視控制的效果。 除了佩戴近視控制鏡片，也請要提醒小朋友調整用眼習慣，不可長時間使用手機。吳佩昌醫生說，後續追蹤顯示，這位小朋友的近視在治療後，每年大概增加20幾度，已較為穩定。 目前台灣兒童近視的盛行率相當高，根據國民健康署的調查，近視大於50度的比例在幼兒園小班約6.9%、幼兒園大班約9%、小學一年級約19.8%、小學二年級約38.7%、小學三年級約43.3%、小學六年級約70.6%，到中三已達89.3%。

比較嚴重的是其中有將近三分之一的孩子，已經達到深近視。吳佩昌醫生說，近視大於500度深近視的比例在小學六年級約10.3%、中學三年級約28%、高中三年級約35.7%。 深近視易致併發症 近視是種疾病，可能產生多種併發症。吳佩昌醫生說，相較於沒有近視的人，近視500度的深近視患者，白內障風險約3倍，視網膜剝離風險約9倍，黃斑病變的風險約41倍。隨著近視加深，發生病變的風險也愈高。該如何控制近視，是很重要的課題。 近視控制鏡片 幫助延緩近視度數惡化 小朋友的近視惡化很快，每年大概會增加100度。吳佩昌醫生說，如果沒有好好控制，很快就會變成深近視，有失明的風險。 目前近視控制的方法大概分成兩種，一種是藥學的方法，一種是光學的方法。吳佩昌醫生說，藥學的方法是使用低濃度阿托品眼藥水，讓眼睛放鬆。光學的方法，包括近視控制眼鏡、角膜塑型片等。 以前常用的角膜塑型片是硬式隱形眼鏡，孩童於晚上睡覺時佩戴，起床後摘除。角膜塑型片會暫時改變角膜的形狀，所以能夠矯正近視，但是隨著角膜回彈，效果漸漸消失。佩戴角膜塑型片的異物感較明顯，而且通常需要父母協助每天清潔。 為了克服角膜塑型片的缺點，發展出近視控制即棄隱形眼鏡，讓孩童在白天佩戴軟式隱形眼鏡，異物感較低，較容易適應，取下後可直接丟棄。 由於角膜塑型片與近視控制即棄隱形眼鏡都會接觸眼球，且須長時間佩戴，讓很多家長會感到疑慮，所以也有廠商研發出兒童近視控制鏡片。

兒童近視控制鏡片 方便易適應 兒童近視控制鏡片的好處是沒有接觸眼球，佩戴方式與一般眼鏡相同，相當方便也容易適應，家長不用擔心隱形眼鏡的清潔問題。吳佩昌醫生說，而且兒童近視控制鏡片適用的年齡層比較廣泛，不只限於9歲以上，幾乎全年齡層的兒童與青少年都可以使用。 當近視達到150度時，大概就沒辦法看清楚黑板，會對學習與生活造成影響，所以建議佩戴眼鏡矯正。吳佩昌醫生說，兒童近視控制鏡片既可以矯正近視、散光，讓小朋友能看清楚黑板，又有助於近視控制。 佩戴兒童近視控制鏡片後，一定要定期追蹤檢查，了解近視的狀況，必要時還可以搭配阿托品眼藥水使用。吳佩昌醫生說，白天佩戴近視控制即棄隱形眼鏡的孩童，在晚上拿掉隱形眼鏡後，也可以繼續使用兒童近視控制鏡片，加強近視控制。 雖然兒童近視控制鏡片的外觀與一般眼鏡相似，但是一般眼鏡缺少特殊的微透鏡設計並沒有近視控制的效果。吳佩昌醫生說，「兒童近視控制鏡片上具有上千點微小的透鏡，不會影響視野，還可以在視網膜前形成非聚焦光束帶，透過周邊近視離焦延緩近視惡化。國際的大師認為，這類技術未來會成為近視控制的主流，比其他方法更為普及。」