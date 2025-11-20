近視太深可能會成為健康隱患，甚至有失明風險。因為深近視可能導致視網膜脫落。眼科專科醫生王嫣宜強調，「近視愈深，視網膜脫落的風險就愈高，視網膜脫落就如一個無聲的殺手，可能在我們不知情的情況下，逐漸侵蝕視力。」
深近視風險
王嫣宜指出，深近視通常指屈光度在600度以上的情況，這類患者的視網膜脫落風險較高，「眼球愈長，視網膜愈薄，玻璃體的拉扯可能導致視網膜穿孔，最終造成脫落。」特別是病理性近視患者，他們的眼球特別長，視網膜通常特別薄，風險更大。「這類患者要特別注意視網膜的健康狀況，定期檢查是預防的關鍵。」此外，長時間使用電子產品的習慣，尤其是在發育期間的小朋友，會使近視加深，從而間接增加視網膜穿孔的風險。
捽眼出大事！
除了近視本身，還有多種因素可能誘發視網膜脫落。王嫣宜指出，「眼睛受到創傷、濕疹、眼睛疾病，以及經常捽眼睛都會增加風險。」深近視患者在運動方面也應謹慎。「高衝擊或劇烈運動，如跳水、浮潛、笨豬跳、舉重、坐過山車和碰撞類球類運動，都應避免。」這些活動可能導致眼壓變化，影響玻璃體，從而增加視網膜脫落的風險。
3症狀要求醫
對於視網膜脫落的早期症狀，王嫣宜提醒大家要高度警覺，「如果出現大量飛蚊、閃光，或視野有黑影，應立即就醫。」如果出現疑似症狀，她建議不要進行劇烈運動，以防視網膜和玻璃體牽引，並小心不要捽眼或大力擰頭，以保持情況穩定。
恐致失明
王嫣宜補充，「視網膜脫落通常不會伴隨疼痛，但會明顯影響視力。如果不及時治療，可能造成不可逆的視力損害。」視網膜脫落也可能引發嚴重併發症，例如增生性玻璃體視網膜病變，這會導致疤痕組織牽引視網膜，進一步引發脫落，嚴重情況下甚至可能造成眼球萎縮或失明。因此，深近視人士應定期檢查眼底問題，以便及早發現潛在的眼疾。王嫣宜建議，「若眼睛沒有異常，一年檢查一次即可。」
治療與術後處理
當發生視網膜穿孔時，王嫣宜介紹幾種治療方法。「可以使用激光圍住穿孔，防止玻璃體液滲入，以免脫落，在門診也可完成。」如果情況發展到視網膜脫落，則須進行手術治療，最常用的是玻璃體切除術，會在眼睛加氣體或硅油填充，並在特定情況下做鞏膜鞏固術。
術後，患者需要特別注意，尤其是在氣體填充的情況下。「患者須保持特定坐姿，並避免坐飛機，以免因高壓環境影響眼內氣體的膨脹；而劇烈運動也要盡量避免。」