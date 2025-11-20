深近視藏失明隱患

近視太深可能會成為健康隱患，甚至有失明風險。因為深近視可能導致視網膜脫落。眼科專科醫生王嫣宜強調，「近視愈深，視網膜脫落的風險就愈高，視網膜脫落就如一個無聲的殺手，可能在我們不知情的情況下，逐漸侵蝕視力。」 深近視風險 王嫣宜指出，深近視通常指屈光度在600度以上的情況，這類患者的視網膜脫落風險較高，「眼球愈長，視網膜愈薄，玻璃體的拉扯可能導致視網膜穿孔，最終造成脫落。」特別是病理性近視患者，他們的眼球特別長，視網膜通常特別薄，風險更大。「這類患者要特別注意視網膜的健康狀況，定期檢查是預防的關鍵。」此外，長時間使用電子產品的習慣，尤其是在發育期間的小朋友，會使近視加深，從而間接增加視網膜穿孔的風險。



捽眼出大事！ 除了近視本身，還有多種因素可能誘發視網膜脫落。王嫣宜指出，「眼睛受到創傷、濕疹、眼睛疾病，以及經常捽眼睛都會增加風險。」深近視患者在運動方面也應謹慎。「高衝擊或劇烈運動，如跳水、浮潛、笨豬跳、舉重、坐過山車和碰撞類球類運動，都應避免。」這些活動可能導致眼壓變化，影響玻璃體，從而增加視網膜脫落的風險。 3症狀要求醫 對於視網膜脫落的早期症狀，王嫣宜提醒大家要高度警覺，「如果出現大量飛蚊、閃光，或視野有黑影，應立即就醫。」如果出現疑似症狀，她建議不要進行劇烈運動，以防視網膜和玻璃體牽引，並小心不要捽眼或大力擰頭，以保持情況穩定。

