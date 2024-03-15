淺睡易醒 輾轉反側 徹底擺脫睡眠障礙 中醫師拆解三大失眠誤解

都市人工作壓力大，加上經常OT，想擁有一個良好的睡眠質素、穩定的睡眠作息習慣，簡直是天方夜譚！睡眠質素差不僅會令精神過度緊張，更會拉低免疫力，免疫力有所下降。想要提升睡眠質素，不少人會服用不同的睡眠輔助劑，例如安眠藥。坊間亦有不少偏方教大家助眠方式，以及提神、增強免疫力的食療，究竟以中醫角度來說，又是否真的可行？



余仁生中醫醫療中心註冊中醫師顏春英

註冊中醫師教教你 助眠小貼士 想要改善睡眠質素，可以選擇天然靈芝配方幫助入睡。其中，紫靈芝性平味甘，歸心、肺、肝、腎經。取其補氣安神，寧心益胃之功效，用於治療心神不寧、失眠、驚悸等症，有效改善睡眠。

余仁生中醫醫療中心註冊中醫師顏春英解說，「紫靈芝」從古至今都是天然安睡中藥材。在眾多靈芝之中，紫芝與赤芝有被記載於「中國藥典」中，功效絕對備受肯定。若將紫芝配合赤芝及孢子服用，提升睡眠質素的效果會更為理想，因赤芝與孢子中，均含有豐富的靈芝多醣及三萜類等物質，可以輔助紫芝發揮功效，以及提高免疫力！特別適合生活或工作壓力大而難以入睡、淺睡易醒及過早起床的都市人食用，而且天然中藥材，亦不會對身體造成依賴性。

誤解(1) 睡前做運動能助眠？ 許多人對「睡前做運動，耗盡所有體力能更容易入睡」抱有極深的誤解。對於體質較虛人士來說，睡前過度的運動並不會幫助入睡，反而會影響睡眠質素。由中醫角度睇，如果思慮過度、工作或者家庭壓力大，都會出現心神不安、陰陽失調，容易引致失眠。 誤解(2) 睡眠時間短因為年紀大？ 睡眠時間愈短，不僅僅是年紀問題，亦同時反映身體狀況的轉變。老人家睡眠質素變差，會影響精神、胃口，亦有機會造成四肢無力、記憶力衰退的情況出現。久而久之，這些後果會對日常生活、家人和朋友造成一定的不便，亦有機會因此而患上不同的疾病。