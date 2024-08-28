清宿便｜中醫妙招讓你告別輕瀉劑

人體內的毒素，主要的來源為食物消化、吸收後產生的代謝廢物滯留產生宿便，以及來自環境中的各種污染在體內沉積。每人每天都在不斷地吸入這些污染，五臟六腑及血液或多或少都有儲存，只要排除得快，便算得上健康。若毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，就會成為體內健康的障礙。體內存在一定數量的毒素是很正常的。但當生成的毒素多於消除的毒素時，就會有一系列的徵兆產生。

宿便長時間停留體內當心新陳代謝變差 翰鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞中醫師認為，宿便中所含的毒素是萬病之源，如果糞便產生後，未能在24小時離開人體，就會在腸道裡腐爛變質，成為細菌的孳生地。宿便在人體內停留的時間愈長，其中的毒素就可能被腸道重新吸收，危害人體導致新陳代謝的能力變差。一旦代謝能力失調，消除毒素的能力降低，毒素開始堆積，人會變得疲憊沒胃口。 當沒有被清除的有毒物質開始滲透到血液、淋巴節和人體的其他組織中，人就會不自主的發燒，靠提升體溫來加快新陳代謝、排出毒素，若這時使用退燒藥，很有可能打亂人體提升代謝以及免疫系統的功能，導致將來一系列的慢性病產生。中醫認為發燒，先看大便有沒有通暢，而不是一味的使用解熱消炎藥。

長時間吃瀉藥解便秘？當心弱化腸胃道蠕動功能 莊可鈞中醫師表示，很多人常常使用輕瀉劑來解除他們的慢性便秘，但是這只會使問題更嚴重。瀉劑的作用是刺激腸壁，使腸子想盡快排出這刺激的物質，順便排出腸內的廢物，不斷使用瀉劑會使腸胃道蠕動功能變弱，以致沒有這些強烈瀉劑的刺激就無法作用。另外瀉劑會使身體其它部位的水引向大小腸，以稀釋更硬的廢物，造成腹瀉，而使身體脫水，造成惡性循環。