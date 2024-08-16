清涼紓緩還是隱藏風險？藥劑師講解涼感眼藥水的正確使用方法

涼感眼藥水開封後的有效期限是28天，開封後超過28天就不要再繼續使用，開封後存放陰暗處即可，不需冷藏保存。當眼藥水出現混濁、異物、變色則表示產品變質，不建議繼續使用。

現代人頻繁使用電子產品，導致眼睛經常感到不適、乾澀、紅癢。不少人會使用眼藥水來紓緩不適症狀，尤其是涼感眼藥水。然而，市面上有許多不同涼感等級的眼藥水，似乎愈涼就能更有效地緩解不適。但長期使用涼感眼藥水真的安全嗎？為此，藥劑師郭建宏說明涼感眼藥水的正確知識，教導如何正確使用眼藥水，保護靈魂之窗。