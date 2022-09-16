清潔頭皮｜中醫師三招內服外用 解決頭皮異味

建議民眾應做到「淨、洗、護、養」四步驟，藉由外用處方搭配內用飲食改善，教民眾從內在體質與頭皮根本，預防惱人尷尬的頭皮異味！

台灣秋季仍時常出現高溫，悶熱天氣造成頭皮大量出汗、出油，尤其久戴帽子或是頭盔的電單車族群，當頭皮無法保持清爽透氣，容易孳生黴菌，阻塞毛囊，造成頭皮油臭味問題。中醫師林欣儀指出：「頭皮健康除和天氣、個人清潔習慣等外在因素有關，也和體質、飲食等內在因素息息相關。從中醫學角度，體質屬於痰濕、溼熱類型的人，容易因頭皮出油悶熱，產生異味，長期累積下來更是難以用一般洗護產品消除。」建議民眾應做到「淨、洗、護、養」四步驟，藉由外用處方搭配內用飲食改善，教民眾從內在體質與頭皮根本，預防惱人尷尬的頭皮異味！

外用處方 1 ：貫徹日常「淨、洗、護」好習慣 緩解長期累積頭皮異味

天氣無法改變，但能從日常洗、護髮習慣開始改變！在外一整天，頭髮因為大量汗水、油脂變得扁塌無力，頭皮容易產生異味，徹底清潔是關鍵。