清潔頭皮｜中醫師三招內服外用 解決頭皮異味

台灣秋季仍時常出現高溫，悶熱天氣造成頭皮大量出汗、出油，尤其久戴帽子或是頭盔的電單車族群，當頭皮無法保持清爽透氣，容易孳生黴菌，阻塞毛囊，造成頭皮油臭味問題。中醫師林欣儀指出：「頭皮健康除和天氣、個人清潔習慣等外在因素有關，也和體質、飲食等內在因素息息相關。從中醫學角度，體質屬於痰濕、溼熱類型的人，容易因頭皮出油悶熱，產生異味，長期累積下來更是難以用一般洗護產品消除。」建議民眾應做到「淨、洗、護、養」四步驟，藉由外用處方搭配內用飲食改善，教民眾從內在體質與頭皮根本，預防惱人尷尬的頭皮異味！
外用處方1：貫徹日常「淨、洗、護」好習慣 緩解長期累積頭皮異味
天氣無法改變，但能從日常洗、護髮習慣開始改變！在外一整天，頭髮因為大量汗水、油脂變得扁塌無力，頭皮容易產生異味，徹底清潔是關鍵。
外用處方2：頭皮穴道按摩清熱除溼 日常補水紓緩異味
除了基礎清潔、護髮外，透過正確的頭皮穴道按摩方式，不僅能紓緩頭皮一天下來的壓力，更能減緩頭皮異味。林欣儀中醫師分享：「頭皮有油臭味，主要是因為汗水與皮脂腺分泌過多，造成頭皮細菌孳生所產生的油臭味，一般多為濕熱體質的人，所以在日常保養穴位上，可選擇清熱除濕的穴位為主。如位於前額髮際處，眼睛瞳孔上方的頭臨泣穴，具有散風、清熱、明目的功效；或是位於後頸、枕骨下方的風池穴，具有祛風、解表、清利頭目的功效。頭部穴位方便好按摩，平常即可運用零碎時間如早晨起床、睡前與洗頭時間，以指腹輕按或是手指關節處進行深度按摩，一次3分鐘，一天3至5次。建議洗後吹乾，使用精華液產品，能加速頭皮血液循環、緩解頭皮異味與搔癢問題；日常出門在外也可攜帶頭皮清爽保濕產品輕輕噴灑於頭皮，其成分能有效改善頭皮油分、鎮定、緩解頭皮熱感、快速補水，解決因天氣悶熱而產生的頭皮異味、出油。」
內服處方：飲食調整平衡體質 雙管齊下打造健康髮肌
除了外在因素外，體內因素如體質、飲食等，同樣也會引發頭皮問題。林欣儀醫師指出：「台灣的氣候潮濕悶熱，許多人喜歡喝冷飲、食冰品、沙拉生食等來消暑，但食用過量反而傷脾，導致體內濕氣過剩，誘發皮膚疾病；而體質屬於痰濕、溼熱類型的人更容易有頭皮油臭味問題，夏季飲食方面應忌口刺激性食物，例如：高油脂、高糖分、酒精類，建議以健脾利濕為主，可以多攝取薏仁湯(無糖)、四神湯、銀耳薏仁湯等，幫助加強體內清熱除濕，健脾益氣，以降低頭皮異味發生。」除飲食調整外，因應不同頭皮膚質調配適合配方，如油性款添加松針、薄荷等藥材成分，可祛風活血、幫助止癢，薄荷疏散風熱、清熱解毒。體內食補調整同時，頭髮也可運用食補概念，一同幫助紓緩頭皮出油與抑制細菌孳生，使用「洗、淨、護、養」四步驟搭配飲食調整，內服外用處方打造健康髮肌，告別惱人頭臭。
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