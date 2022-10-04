減壓｜讓植物療愈心靈！研究：養花蒔草有益心理健康

你有「拈花惹草」的習慣嗎？根據一篇2022年7月發表於《PLOS ONE》的研究顯示，蒔花養卉可以促進心理健康，降低壓力、焦慮和憂鬱狀況，即便未曾接觸園藝者也有效。
生、心理狀態互相影響 多方學習調適壓力
台北馬偕紀念醫院精神醫學部榮譽主治醫師陳喬琪提醒，倘若出現睡不著、食不知味、常常感覺精疲力竭或是體力差，就需要特別注意，這樣的現象不一定是疾病的表現，而是擔負生活壓力後，生理與心理狀態產生功能的變化，引起認知、情緒與生理不適的感覺。
陳喬琪主治醫師建議，應學習壓力調適的方法，像是尋找資源的支持與協助、多用正面的言語、想法與信念鼓勵自己，調整認知轉向積極正向的觀點。運動、適度的社交活動，以及上述研究結果「回歸自然」也是有效的紓壓方式。
栽種植物 易產生療愈之情
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，植物是自然界的一環，我們會將其當作食物、躲在樹蔭下乘涼，早期也會做為遮蔽物使用，在我們的潛意識裡頭已成為一種協助、生存的依賴，很自然會有親近的感覺。其次透過栽種植物，每天幫盆栽澆水，看到植物成長過程的四季變化、花起花落的不同景象，會有一種喜悅感與療愈的效果，若種植的是可食用的蔬果，除了成長的喜悅，還能享受它變成桌上佳餚的另一種感動。
園藝正面影響大 融入日常生活助放鬆身心
葉雅馨表示，從事園藝活動自然會有舒適、放鬆的感覺，從上述研究結果可以知道園藝對心理健康、醫療保健、公共衛生，都可能有正面的影響，為我們帶來一些願景，可做為預防、陪伴過程的一個藍圖，建議民眾將園藝活動融入日常生活，首先可找有經驗且志同道合的人一起，瞭解不同植物栽種的難易度，互動過程很自然會感染開心的氛圍，即便沒有庭院或陽台，仍可選擇比較好養、只需小空間就能栽種的植物，像是萬年青、仙人掌等，當作家中綠化的布置，每天搬動盆栽曬曬太陽，可當作增加身體活動的方式，也有助於放鬆身心。
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