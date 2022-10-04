減壓｜讓植物療愈心靈！研究：養花蒔草有益心理健康

透過栽種植物，每天幫盆栽澆水，看到植物成長過程的四季變化、花起花落的不同景象，會有一種喜悅感與療癒的效果，若種植的是可食用的蔬果，除了成長的喜悅，還能享受它變成桌上佳餚的另一種感動。

你有「拈花惹草」的習慣嗎？根據一篇2022年7月發表於《PLOS ONE》的研究顯示，蒔花養卉可以促進心理健康，降低壓力、焦慮和憂鬱狀況，即便未曾接觸園藝者也有效。

生、心理狀態互相影響 多方學習調適壓力

台北馬偕紀念醫院精神醫學部榮譽主治醫師陳喬琪提醒，倘若出現睡不著、食不知味、常常感覺精疲力竭或是體力差，就需要特別注意，這樣的現象不一定是疾病的表現，而是擔負生活壓力後，生理與心理狀態產生功能的變化，引起認知、情緒與生理不適的感覺。

陳喬琪主治醫師建議，應學習壓力調適的方法，像是尋找資源的支持與協助、多用正面的言語、想法與信念鼓勵自己，調整認知轉向積極正向的觀點。運動、適度的社交活動，以及上述研究結果「回歸自然」也是有效的紓壓方式。