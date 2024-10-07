減少浪費為地球盡心力！營養師教你日常如何實踐「綠色飲食」

全球暖化加劇，氣候變遷對人類的生活環境造成威脅，減少溫室氣體是世界各國目前刻不容緩的重大課題，身為地球一分子的我們，可以透過「綠色飲食」來支持保護環境，對地球永續盡一份心力。

臺北市立聯合醫院陽明院區營養科營養師吳玲怡表示，以植物為主的飲食型態，不僅有益健康也兼顧環保。植物性食物生長周期短，溫室氣體排放量遠低於動物性食物，對環境的威脅較小。

健康的飲食及生活方式 保護地球食踐者

吳玲怡說，綠色飲食是一種既能維護地球，又對人體健康有益的飲食與生活方式：

1. 以植物為主飲食

飲食應優先選擇原態的植物性食物，如新鮮蔬果、全榖、堅果與種子，這些食物不僅富含纖維及豐富的植化素，可增加身體抗氧化力、抗發炎與調解免疫，對預防與改善慢性疾病都相當有益。

另外，優質蛋白質來源：豆、魚、蛋、肉類，依照這個順序來優先選擇「豆」類，即大豆(黃豆、毛豆等)、黃豆製品(如：豆腐、豆乾等)。以豆類為蛋白質來源可減少攝取過多脂肪，減少對心血管的負擔，而豆類富含的植化素——大豆異黃酮，亦可減少心血管疾病發生的風險。

2. 多吃當季與在地食材

選擇當季在地的新鮮蔬果，能減少保存與運輸過程中產生的碳排放量。當季在地的原態食物也最能攝取到其完整的營養素。

3. 選擇環境友善農作物與環保餐廳

友善環境耕作，致力於維護水土資源、生態與生物多樣性，促進環境資源永續利用。而環保餐廳提供環保、低碳之供餐及用餐環境，減少對環境的衝擊。

4. 減少浪費

惜食是綠色飲食很重要的環節，依據聯合國「2024年食物浪費指數報告」顯示，2022年全球浪費食物達10.5億噸，食物浪費所造成的溫室氣體排放量佔總年度8%~10%，若是能惜食，不僅能避免糧食浪費，也能減少無謂的溫室氣體排放。

5. 避免使用一次性餐具

過去因擔心共用餐具造成疾病傳染，推行公筷母匙和免洗餐具，讓「免洗餐具」成為衛生飲食的象徵。近幾十年來生活型態改變，外食頻率增加，為追求快速方便，一次性餐具使用量大增，巨量垃圾已造成環境負擔。隨身攜帶餐具除了響應環保之外，許多店家也提供自備容器相關折扣。

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