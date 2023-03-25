減少私密處感染 除多喝水、不忍尿還可以這樣做！

陰道健康容易受到衛生習慣與外在環境影響，造成健康與生活品質困擾，亞熱帶的華人，因為氣候高溫多濕，感染的情況更加普遍。

女性特別容易有分泌物、白帶過多、異味、搔癢等症狀。私密處感染症狀好難受。私密處就如同女人的第二張臉，也必須要好好的保養與照顧，才能一直保持青春與健康。男性偶發的排尿困難、灼熱、搔癢等症狀也要關注。

私密處亮紅燈 女性較易感染

尿道發炎感染時候，身體為了抵禦細菌，因此尿中的白血球增加！女生由於天生尿道比較短，離陰道與肛門口也較近，感染機率遠高於男性。陰道健康容易受到衛生習慣與外在環境影響，造成健康與生活品質困擾，亞熱帶的華人，因為氣候高溫多濕，感染的情況更加普遍。除了氣候之外，也容易受到性行為、年紀、壓力、疲勞、激素、或是使用抗生素的影響。

尿潛血不同於肉眼性血尿，通常是透過精密的顯微鏡檢查檢測尿液中有無血液反應，若顯微鏡下尿液中帶有紅血球，即是代表有尿潛血的症狀。當尿液潛血中出現紅字，如果不是剛好生理期或是便秘造成，通常是因為腎臟有發炎、感染的情況、膀胱疾病、輸尿管疾病，也有可能是尿道炎引起。這項檢查結果，美兆集團也發現女生的尿液潛血發生率是男生的2倍。