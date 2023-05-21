減少食量藥物都難長久 研究證運動加飲食最能控制體重

心臟是維持身體運作的重要器官，美國心臟協會提出對健康的8項重要建議，只要做到這些建議就可能令人更加健康，遠離心血管疾病的威脅。而最新研究顯示，縱使人們未能完全實踐8項建議，但就發現運動和健康飲食最能達到控制體重的效果。 美國心臟協會8項建議包括： 食好啲：遵從一個健康均衡的飲食模式，多吃營養豐富的食物，如蔬菜、水果、全穀類、果仁、植物性蛋白質、瘦肉及去皮禽肉、魚類及海鮮等，並要盡量少吃加工食品。 郁多啲：每星期最少進行150分鐘中等強度或75分鐘高強度運動。 戒煙啦：遠離煙草對健康有百利而無一害。 睡得夠：成人每晚一般需要7至9小時的睡眠。 唔好肥：留意自己的體重指標(BMI)是否超標，但它不是唯一反映體重是否合適的指標。 咪超標：壞膽固醇對整體健康很重要，最好將其保持在建議水平。 少啲甜：每次覆診都應該檢測糖化血糖值，及早發現血糖是否有過高。 降血壓：成人應該將血壓維持在120/80 mmHg水平。

一成半人減重5% 但人們做到有幾多？美國俄亥俄州大學便邀請了逾2萬名19歲或以上人士參與研究，由研究人員分析他們過去一年的健康變化，以及根據他們實踐8項建議的程度作出評分。 結果發現，超過一成半人的體重在一年間成功減少超過5%，當中三分二人都有做運動以求減磅，而進食的食品亦比較優質。反之體重減輕較少的人，運動的比率則相對較低，他們亦較傾向會少食一餐或借助藥物減肥。