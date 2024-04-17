減極都唔瘦？ 8個減肥地雷令你減重難達標

想減走身上的脂肪，但吃得再少卻總是不見效？很多人多番努力仍瘦不了，便覺得所用的減肥方法不湊效，惟其實可能不小心踩到一些常見的減肥地雷，才令你的減肥效果不彰。

減肥地雷 1. 誤判食物熱量：熱量赤字是減重的基礎，錯誤將一些熱量爆表的食物誤當是低熱量佳品，自然難達到減重的目標，所以日常要留意及計算所攝取的熱量，避免攝取過多熱量，體重自然會下降。

2. 高估熱量消耗：坐在辦公室又沒有運動的人，熱量消耗較少，偶爾做一次運動更不能作為放縱多吃的藉口。 3. 壓力大：無形的壓力會影響荷爾蒙，增加暴食及肥胖的風險，想減重就要學會減壓放鬆。