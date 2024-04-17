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健康
2024-04-17 11:30:00

減極都唔瘦？ 8個減肥地雷令你減重難達標

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減極都唔瘦？ 8個減肥地雷令你減重難達標

減極都唔瘦？ 8個減肥地雷令你減重難達標

想減走身上的脂肪，但吃得再少卻總是不見效？很多人多番努力仍瘦不了，便覺得所用的減肥方法不湊效，惟其實可能不小心踩到一些常見的減肥地雷，才令你的減肥效果不彰。

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減肥地雷

1. 誤判食物熱量：熱量赤字是減重的基礎，錯誤將一些熱量爆表的食物誤當是低熱量佳品，自然難達到減重的目標，所以日常要留意及計算所攝取的熱量，避免攝取過多熱量，體重自然會下降。
2. 高估熱量消耗：坐在辦公室又沒有運動的人，熱量消耗較少，偶爾做一次運動更不能作為放縱多吃的藉口。

3. 壓力大：無形的壓力會影響荷爾蒙，增加暴食及肥胖的風險，想減重就要學會減壓放鬆。

減極都唔瘦？ 8個減肥地雷令你減重難達標

無形的壓力會影響荷爾蒙，增加暴食及肥胖的風險。

4. 睡眠質素差：睡得差會影響食慾賀爾蒙分泌，導致瘦素分泌減少、飢餓素上升，令人變得更想進食。

5. 急於求成：不少人節食幾日便想見到減肥效果，不見成效便容易放棄，但減重不宜操之過急，持之以恆便終能得到成功。

6. 營養不均：節食容易造成營養攝取不足，但身體需要足夠的營養才能維持正常運作。
7. 報復性進食：過度克制想吃某種食物，當壓力過大時便容易失控狂食。

8. 缺乏行動力：不少人在減肥初期雄心壯志，但幾日便放棄，又或以各種藉口推遲，每日都將「明天再減」掛在口邊，減肥自然不見效果。


 

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