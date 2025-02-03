減極都肥？10種食物看似無害但其實是熱量炸彈

你可能每日都進食一些被標籤為健康的食物，但磅數卻一直高居不下，似乎深陷肥胖的危機之中。其實部分看似無害的健康食物，實際上是熱量炸彈！

10個熱量陷阱 1. 能量棒：加工過程通常會添加過量的糖，建議選擇含有堅果類，增加蛋白質攝取，比較適合當作運動前的小點心，而不能多吃。 2. 果乾：即使是全天然，製作過程中都可能會加糖，又因為體積較小，容易不小心就吃太多。 3. 梳打餅：主要成分是澱粉，也有油、鹽與糖，飽和脂肪高，易導致心血管疾病，適量吃當小點心就好。

4. 乳酸飲料：以為可以攝取益生菌幫助消化，但當中的糖分可能比汽水還要多。 5. 果汁：市面的果汁一般濾走果渣，纖維量大減令糖類的吸收速度增加，一不小心便可導致血糖波動。 6. 植物肉：部分產品為了模仿多汁的口感，可能添加大量飽和脂肪含量和調味。 7. 蜂蜜：雖是天然食品，但仍然屬於精製糖的一種，多飲可能會帶來額熱量和糖分。 8. 百頁豆腐：雖然叫豆腐，實情含有相當大量的油脂，熱量是傳統豆腐的4至5倍。 9. 三合一咖啡：方便簡單的提神選擇，但每包都含有奶精和糖，帶來額外的脂肪和熱量。 10. 水果麥皮：穀物加水果似乎超級健康，但加工過程添加了糖、油、香料，變成一個高糖高熱量的大炸彈。

留意進食分量 其實，控制體重期間，除了選擇較健康的食物之外，更重要是注意分量，配合適量運動，便可以令體重一路而下。