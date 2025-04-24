減糖必看！1種糖比白砂糖更傷肝增肥？醫生揭8類糖優劣排名

減少攝取糖分有助身體健康，但選錯糖來吃就可能會功虧一簣，愈吃愈肥。有醫生指出，減糖人士會誤選某些糖分，並以為天然糖一定健康，而人工糖一定邪惡。但其實有１種天然糖甚至會比一般白砂糖更傷害肝臟和更易致肥。醫生列出8類糖的排名，並指出正確食用的建議。

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，天然糖和人工糖各有優缺點，他以血糖影響、肥胖風險和安全性的標準把8類糖進行比較，分別得出3大類別，包括甜又不傷身、甜歸甜，小心過量和甜過頭有風險，其排序如下：

甜過頭有風險

6. 葡萄糖

特性：升糖迅速，存在於白飯、麵包內，過量攝取會引發慢性代謝如肥胖、糖尿病、心血管問題。

建議：運動前後或低血糖時可用，平常應控制攝取。

7. 蔗糖(白砂糖)

特性：雖然口感佳，實際上會增加糖尿病和脂肪肝風險。

建議：每日熱量的10%為上限，能少就少。

8. 果糖(Fructose)

特性：雖然聽起來天然，但過量對肝臟有害，特別是高果糖糖漿，是減肥路上最大的敵人。

建議：水果中的果糖尚可，但加工食品中的果糖應避免。

蕭醫生強調，甜不代表壞，選得聰明才重要。而控制甜味不代表人生苦，選對代糖就能甜得無負擔。以下是總原則：

選擇天然代糖(如甜菊、羅漢果、阿拉伯糖)最為安心。

人工代糖可適量使用，但不宜過度依賴。

重點是減少不必要的糖分，而不是完全放棄甜味。

蕭醫生指，許多人對人工甜味劑避而不及，卻對天然糖毫無戒心。其實，人工甜味劑經過嚴格檢驗且使用量小，大多數人不會受到影響，而天然糖反而可能是造成健康問題的根源，選擇時要更謹慎。