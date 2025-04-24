減糖必看！1種糖比白砂糖更傷肝增肥？醫生揭8類糖優劣排名

減少攝取糖分有助身體健康，但選錯糖來吃就可能會功虧一簣，愈吃愈肥。有醫生指出，減糖人士會誤選某些糖分，並以為天然糖一定健康，而人工糖一定邪惡。但其實有１種天然糖甚至會比一般白砂糖更傷害肝臟和更易致肥。醫生列出8類糖的排名，並指出正確食用的建議。
8類糖優劣排名
減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，天然糖和人工糖各有優缺點，他以血糖影響、肥胖風險和安全性的標準把8類糖進行比較，分別得出3大類別，包括甜又不傷身、甜歸甜，小心過量和甜過頭有風險，其排序如下：
甜又不傷身
1. 阿拉伯糖(L-Arabinose)
- 特性：幾乎不升糖，有效「封印」蔗糖。對血糖友善，可能幫助減重，對腸道菌有益，有抗發炎功效。
- 建議：可在甜食或飲料中添加。
2. 甜菊糖(Stevia)
- 特性：零熱量、零升糖，安全性高，且來源天然，適合糖尿病患者。
- 建議：減糖的穩定之選，減糖時嘴饞時可用。
3. 羅漢果糖(Monk Fruit Sweetener)
- 特性：天然甜苷，不升糖也不致肥。對腸道可能有益處。
- 建議：天然且溫和的選擇。
甜歸甜，小心過量
4. 蔗糖素(Sucralose)
- 特性：零卡不升糖，短期控制體重有效，但有研究發現經常使用代糖者可能產生心理補償，多吃其他高熱量食物。
- 建議：偶爾使用代糖飲料即可，避免過量。
5. 阿斯巴甜(Aspartame)
- 特性：不升糖，對血糖友好。雖2023年被列為「可能致癌」，不過在正常攝取量下仍屬安全。
- 建議：可適量使用，但要節制不要過度依賴。
甜過頭有風險
6. 葡萄糖
- 特性：升糖迅速，存在於白飯、麵包內，過量攝取會引發慢性代謝如肥胖、糖尿病、心血管問題。
- 建議：運動前後或低血糖時可用，平常應控制攝取。
7. 蔗糖(白砂糖)
- 特性：雖然口感佳，實際上會增加糖尿病和脂肪肝風險。
- 建議：每日熱量的10%為上限，能少就少。
8. 果糖(Fructose)
- 特性：雖然聽起來天然，但過量對肝臟有害，特別是高果糖糖漿，是減肥路上最大的敵人。
- 建議：水果中的果糖尚可，但加工食品中的果糖應避免。
蕭醫生強調，甜不代表壞，選得聰明才重要。而控制甜味不代表人生苦，選對代糖就能甜得無負擔。以下是總原則：
- 選擇天然代糖(如甜菊、羅漢果、阿拉伯糖)最為安心。
- 人工代糖可適量使用，但不宜過度依賴。
- 重點是減少不必要的糖分，而不是完全放棄甜味。
蕭醫生指，許多人對人工甜味劑避而不及，卻對天然糖毫無戒心。其實，人工甜味劑經過嚴格檢驗且使用量小，大多數人不會受到影響，而天然糖反而可能是造成健康問題的根源，選擇時要更謹慎。