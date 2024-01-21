減糖｜設立糖稅後含糖飲料銷售減少30%

汽水及果汁等不同口味的含糖飲料有林林總總的選擇，在解渴之餘也令人容易攝取過多糖分，帶來肥胖及其他健康問題。部分歐美國家便引入糖稅，希望透過增加成本扭轉人們的習慣。美國分析顯示，糖稅有一定成效，整體含糖飲料銷售量顯著減少大約有三分一。

目前美國共有9個行政地區及超過50個國家已設立糖稅。專家指糖稅一般約為1%至2%，以一罐12安士的汽水為例，本來售價是1美元，若糖稅為為每安士2美仙，每罐的糖稅便要24美仙。部分地區如華盛頓區是在消費稅上加2%消費稅，則每罐的糖稅只需2美仙，「減糖」的效果亦會大打折扣。

糖與肥胖不無關係，而肥胖亦與多種疾病相關，故相信設立糖稅後，有助長遠減少醫療開支。

長遠節省醫療開支

根據刊載在《JAMA Health Forum》的研究，研究人員分析了5個按安士計算糖稅的地區，在零售點及便利店的銷售量。結果發現，設立糖稅後，含糖飲料的銷售隨即下滑，只要飲料價格每上升1%，銷售便會下降1%，而整體銷售量比開立糖稅前降低約31%。

研究團隊指出，過去有研究顯示，引入糖稅可以降低含糖飲料需求約15%至20%，若美國全國各地均設立糖稅，估計長遠能夠節省約450億美元的相關醫療開支，而今次分析反映新稅令含糖飲料需求減少多達33%，相信糖稅減省的醫療開支不會低過預期。