減肥停滯期會多久？低升糖飲食、飲水等7招擊退魔咒

努力減肥的人都試過，無論多勤力或下定決心，體重下跌一段時間後便不見效果，減極體重也依然不變，甚至出現回彈，本來堅決無比的減肥意志亦因此而動搖。其實你很可能是進入停滯期的樽頸階段，要跨過難關就可以考慮下營養師的建議，當中一項更是「食餐勁」，原因何在？

減重停滯期最常發生在減肥持續3至6個月後，這與身體的保護機制有關，為維持自身安全而降低基礎代謝，故此體重難以再降。如果你正經歷這個困難的關卡，以下的方法或者能幫助大家：

減肥停滯期的突圍方法1. 斷食

可嘗試168斷食，即一天有8小時可吃東西、16小時斷食，幫助身體進入燃脂狀態的減肥法。亦可採用52斷食，即五天正常飲食，不連續的另兩天則極低熱量飲食，透過改變身體代謝模式達到減肥及預防反彈。糖尿病或其他慢性疾病患者就要先諮詢醫生或營養師意見。

減肥停滯期的突圍方法2. 充足睡眠

睡眠不足是減肥的妨礙者，而睡眠充足則有助消除疲勞、恢復體力、增強免疫力，並保持更好的代謝能力。

減肥停滯期的突圍方法3. 低升糖飲食

高升糖食物容易加速血糖濃度上升，進而引發胰島素大量分泌及促進脂肪形成，也更容易出現肌餓感覺，故實行低升糖飲食對減重有一定幫助。