減肥唔小心減到甩頭髮？醫生教4招保持頭髮健康防脫髮

減肥減走了髮量？有醫生指出，不少減肥人士都會發現自己雖然成功瘦身，惟頭髮卻變得稀疏。醫生指出，有4大方法有助保持頭髮健康，防止脫髮。

減肥唔小心減甩頭髮？ 內分泌與新陳代謝專科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，許多人在減重期間常常也會發現頭髮變得稀疏，並在洗頭時看到排水孔，令人感到不安。陳醫生解釋，脫髮出現的原因如下： 1. 快速減重、長期節食與極端飲食 這種飲食令身體進入「生存模式」，會優先把能量供應給重要器官，毛囊就會被暫時停工。頭髮在休眠期後，3個月內便開始大量脫落。 2. 年齡與壓力 隨著年齡增長，頭皮循環變差，膠原蛋白流失，讓髮根的支撐力下降。此外，壓力和高皮質醇水平也可能直接讓毛囊「提早退休」。