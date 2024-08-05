減肥大不易 4個關鍵助中年人士對抗減重難關

對絕大部分的人來說，減肥都是一件十分困難的任務，尤其是踏入中年後，體重更是易上難落。其實踏入中年後的體重難關，與多個因素有莫大關係，包括荷爾蒙分泌改變、肌肉量減少、代謝率下降及心理狀態等，而要提高減肥的成功機會便要從4大核心關鍵入手。

減少精緻澱粉攝取、多吃蛋白質 血糖大幅波動對任何年齡的人而言都是減肥的大敵，因此中年人士要控制體重，最好是多攝取優質的蛋白質，盡量少攝取精緻澱粉，飲食次序則可遵守蔬菜、蛋白質、碳水化合物順序，有助減少食量，從而避免脂肪堆積。

運動 運動是減肥成功的重要一環，但步入中年後，肌肉及關節等組織更容易受傷，使人更不想運動，這時可從低強度的散步、走路開始，慢慢培養運動習慣，然後再增加強度。

間歇性斷食 間歇性斷食不但有助控制體重，亦有助改善健康狀況，幫助修復現代人常見的代謝系統問題，打造不容易變胖的體質，初期可由「12/12」斷食的12小時空腹開始，然後按步變為14小時空腹或16小時空腹。但謹記斷食時不能無限制亂食，而是繼續保持健康飲食的原則。